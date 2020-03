VW-Produktionsstopp würde ZF Brandenburg nicht treffen

Brandenburg/H

„Ein Produktionsstopp bei Volkswagen würde für unser Werk keine Auswirkungen haben“, betont Markus Schmidt, Geschäftsführer der ZF Getriebe Brandenburg GmbH und somit Chef des Getriebewerks in Brandenburg/Havel.

Schmidt begründet das damit, dass das Werk in der Caasmannstraße keine Getriebe für Volkswagen und Audi produziert. „Beide Unternehmen bedient unser Werk nicht“, sagt Schmidt.

Kunde der ZF Brandenburg sei die VW-Tochter Porsche. „Zu einer Unterbrechung der Produktion bei Porsche liegen uns keine Informationen vor“, erklärt der Geschäftsführer.

„Unser Ziel ist, unseren Kunden so lange wie möglich und erforderlich zu beliefern. Wir stehen mit ihm in permanentem Austausch zu Fragen wie dem Umfang benötigter Lieferungen“, so Schmidt.

Nur wenn es dazu kommen sollte, wären die Brandenburger Getriebebauer betroffen. Porsche ist für die ZF Getriebe Brandenburg mit ihren rund 1600 Beschäftigten seit mehreren Jahren der wichtigste Kunde.

Gemeinsam haben der Autohersteller und sein Zulieferer ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) in mehreren Varianten entwickelt.

„Für uns hat die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter oberste Priorität. Wir beobachten die Situation weiterhin sehr aufmerksam und sind in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der Arbeitnehmervertretung“, sagt Schmidt.

Sollte sich die Bewertung der Situation ändern, werde die Unternehmensleitung Gespräche führen, um erneut zu einer gemeinsamen Entscheidung über das weitere Vorgehen zu kommen.

Der Hintergrund: Der Volkswagen-Betriebsrat hat an diesem Dienstag angekündigt, dass der Autohersteller seine Produktion in den meisten Werken in Deutschland und Europa wegen der Coronavirus-Krise stoppe und am Freitag die vorerst letzte Schicht laufe.

Von Jürgen Lauterbach