Brandenburg/H

Unbekannte haben in Brandenburg-Nord einen VW Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen PM-RL 9709 gestohlen. Die Halter meldeten die Tat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr. Zuletzt gesehen hatten sie ihr Fahrzeug am Mittwoch um 18 Uhr. Irgendwann zwischen diesen beiden Zeiten müssen die Täter zugeschlagen haben. Geparkt war der Tiguan in der Emster Straße.

Das Fahrzeug hat nach Polizeiangaben einen Wert von 15.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Sie bittet diese, sich unter 03381-5600 zu melden. Genutzt werden kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZ