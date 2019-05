Brandenburg/H

Autodiebe haben in der Nacht zu Freitag in der Kurstraße in Brandenburg einen Mulivan gestohlen. Der weiße Kleintransporter mit dem Kennzeichen BRB-BO 219 stand dort geparkt. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug. Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Von MAZonline