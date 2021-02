Brandenburg an der Havel/Bad Belzig - Valentinstag: Hier bekommen Verliebte in Brandenburg an der Havel und Bad Belzig trotz Lockdown Blumen

Per Klopfzeichen zum Blumengruß: Zum Valentinstag haben die Floristen in Brandenburg an der Havel und Bad Belzig viele Strategien, um trotz Lockdown Blumen an Mann und Frau zu bringen. Eine Übersicht, wo Verliebte fündig werden.