Brandenburg/H

Sie haben erneut zugeschlagen: Wieder haben Unbekannte im Schutze der Nacht am Bahnhof in Kirchmöser ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Viermal rückte die Polizei in diesem Kalenderjahr bereits in den Brandenburger Ortsteil aus, um an den Gleisen eine Bestandsaufnahme durchzuführen – zuletzt am Montag vergangener Woche. Nicht nur Pendler fragen sich: Wie kann dem seit Monaten anhaltenden Treiben ein Ende gesetzt werden?

Dreimal wurden die Automaten gesprengt

Die Zwischenbilanz sieht Ende September so aus: Dreimal bereits wurde im Jahr 2021 durch Unbekannte der Fahrkartenautomat am Bahnhof mittels Pyrotechnik in die Luft gejagt. Ganz massiv waren die Zerstörungen Ende Juli – zum gesprengten Automaten gesellten sich im Sommer zu Bruch gegangene Scheiben an Treppen und Unterführungen, zerschmetterte Vitrinen und großflächig beschmierte Wände. Auch umliegende Bushaltestellen wurden dabei – ebenso nicht zum ersten Mal – demoliert. „Die Bushaltestellen in der Schulstraße in Höhe Awo-Heim, in der Uferstraße an der ,Stube’ sowie an der Ecke Grenzstraße und am Rundbau, nicht zuletzt am Bahnhof Kirchmöser, sind kaum noch zu gebrauchen“, beklagte damals Ortsvorsteher Carsten Eichmüller (SPD).

Spuren der Verwüstung am und rings um den Bahnhof in Kirchmöser, hier Ende Juli. Quelle: privat

Er verstehe nicht, warum die Deutsche Bahn keine Videoüberwachung zumindest am Bahnhof installiere, sagte der engagierte Lokalpolitiker und Polizist. Nun ist der Konzern nicht der Eigentümer des Geländes – der sitzt im Großraum Hamburg, scheint sich aber nicht sonderlich für die Immobilie zu interessieren. Seit Jahren wird die Immobilie von dieser Seite geflissentlich ignoriert.

Bahn plant keine Videoüberwachung

Und die Bahn? Plant sie etwa eine Videoüberwachung, um die Vandalen fernzuhalten? Zunächst einmal erklärt Sprecher Gisbert Gahler auf Anfrage, dass der Bahnhof in Kirchmöser aus Sicht des Unternehmens „kein Vandalismusschwerpunkt“ sei. „Das Vorhalten von Kameras erfolgt bei der DB Station & Service AG aus betrieblichen Gründen – hierbei handelt es sich allerdings um Live-Bilder mit Hilfe von Web-Cams, diese zeichnen nicht auf, sondern dienen dazu, Gefahren aus dem Bahnbetrieb zu erkennen und entsprechend eingreifen zu können“, schreibt Gahler und meint: Eine klassische Überwachung mit Aufzeichnung der Bilder, um sie nachträglich sichten zu können, ist nicht geplant. Auch Attrappen seien keine Option.

Spuren der Verwüstung am und rings um den Bahnhof in Kirchmöser, hier Ende Juli. Quelle: privat

Es sei aber so, dass die Bahn AG in Sachen Kameraüberwachung grundsätzlich eng mit der Bundespolizei kooperiere und eigens dafür ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen habe. „Die Bundespolizei hat an verschiedenen Bahnhöfen in Deutschland einen Bedarf an Kameraüberwachung ermittelt. Diese Kameras werden durch die Bundespolizei betrieben“, schreibt der Bahn-Sprecher. Illusionen sollten sich die Kirchmöseraner also nicht machen: Dass ihr kleiner Bahnhof für die Bundesbehörde in Sachen Verbrechensprävention interessant sein könnte, ist eher nicht zu erwarten.

Polizei gibt wenig Auskunft zu Ermittlungen

Indes bestätigt die Brandenburger Polizei der MAZ Ermittlungen in der Angelegenheit. Wie weit diese gediehen sind, wollte ein Sprecher nicht verraten. Zu den von Carsten Eichmüller beklagten Schäden an umliegenden Bushaltestellen könne man nicht bestätigen, dass „im Bereich Kirchmöser vermehrt Sachbeschädigungen angezeigt wurden.“

Von Philip Rißling