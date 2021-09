Vandalismus am Marienberg: Öffentliche Toiletten verschandelt und beschädigt

Brandenburg/H

Farbkleckse, Graffiti, eine demolierte Tür: Für Entsetzen bei den Mitarbeitern der städtischen BAS sorgte jüngst der Anblick der Toilettencontainer neben dem Spielplatz auf dem Marienberg, am oberen Ende des Triglafwegs. In der Nacht hatten sich Unbekannte ihren Zutritt zu den Toiletten verschafft, sämtliche Wände mit Farbe beschmiert und die Drückergarnitur einer Tür zerstört. Zudem wurden ein gutes Stück entfernt im Außenbereich gusseiserne Abdeckungen einer Entwässerungsrinne gestohlen.

Vor den ausgehängten Corona-Regeln hatten die Täter anscheinend noch ausreichend Respekt. Quelle: BAS

„Unser Marienberg-Team macht morgens immer seine Runde und hat den Schaden sofort bemerkt. Die Farbe war zu diesem Zeitpunkt auch noch relativ frisch“, berichtet Janine Matzdorf von der Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft, kurz BAS. Der kommunale Betrieb kümmert sich um die Pflege des Bürgerparks und besorgt über eine Reinigungsfirma die Reinhaltung der Toilettencontainer.

Dauerproblem Vandalismus

Die werden vor allem von Familien frequentiert, die sich auf dem benachbarten Spielplatz aufhalten. Für halbwegs geregelten Zutritt sorgt ein Münzschloss (50 Cent), und der Park ist jederzeit zugänglich. Die genaue Schadenshöhe wird nach Angaben der BAS noch ermittelt. Die Türgarnitur und die Entwässerungsabdeckungen müssen neu beschafft werden. Von Vandalismus am Marienberg können die Brandenburger im Übrigen ein Lied singen. Nicht nur Sitzbänke oder Beschilderungen trifft es regelmäßig.

Mit soviel Farbe hätte man wahrlich besseres anstellen können. Von vergeudetem Talent kann derweil nicht die Rede sein. Quelle: BAS

„Wir wissen schon gar nicht mehr, wie viele Eimer Farbe wir schon auf an der Freilichtbühne ausbringen mussten, um dort Graffiti zu überstreichen“, sagt die BAS-Sprecherin. „Wir überlegen derzeit, was für Alternativen wir an dieser Stelle haben, damit so etwas nicht mehr passiert.“ Denkbar sei eine Innengestaltung, die den Bürgern etwas mehr Respekt vor den Flächen abverlange. Bei den gleichsam auf diese Weise verschönerten Außenflächen habe das bislang ganz gut funktioniert.

Auch wenn der Vandalismus vornehmlich bei Nacht sein Unwesen treibt: Das Konzept einer rund um die Uhr zugänglichen Parkanlage soll vorerst nicht angerührt werden. „Wir wollen hier eigentlich nichts verschließen, denn es ist zwar ein Gartendenkmal, aber eben auch ein Bürgerpark, der öffentlich bleiben soll“, stellt Janine Matzdorf klar. Wer in warmen Sommernächten bis spät nachts im Park bleibt, soll auch die Toiletten benutzen dürfen.

Die Entwässeringsrinne ist mangels Abdeckung nun eine Stolperfalle für Kleinkinder und Menschen, die auf Gehhilfen angewiesen sind. Quelle: BAS

Von Moritz Jacobi