Brandenburg/H

Wenn Kinder oder Jugendliche aus dem Leben gerissen werden, ist das immer besonders traurig. Der Vater der 15 Jahre alten Schülerin Anna verbindet seinen Schmerz mit seinem Bemühen, der jungen Frau auch im Tod noch gerecht zu werden. Auf „betterplace.me“, einer Spenden-Plattform im Internet, schildert der Brandenburger seine Beweggründe.

Die MAZ hatte vor einigen Tagen über die Bestürzung berichtet, die am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Brandenburg-Nord vorherrscht, nachdem der Tod des Mädchens bekannt wurde. Sie ist dort in die 9. Klasse gegangen.

In seinem Spendenaufruf schildert der Vater in deutscher und englischer Sprache, wie seine Tochter am 5. Mai an einem unerkannten Herzleiden plötzlich und völlig unerwartet in seinen Armen verstorben sei. Der Brandenburger weiß von Anna, dass sie sich im Falle ihres Todes eine naturnahe Beerdigung inmitten vieler Tiere gewünscht hätte.

Diesen letzten Wunsch möchte die Familie ihr gern erfüllen, auch mit noch so kleinen Spenden von Menschen, die dieses Schicksal berührt. Sollte bei der Sammlung mehr als die angestrebten 5000 Euro zusammen kommen, würde die Familie die Differenz an eine Naturschutzeinrichtung spenden, etwas einer Eulen-Auffangstation. Ganz in Annas Sinne. Über 2000 Euro sind bisher bereits zusammen gekommen (Stand Freitag, 14. Mai).

Anteilnahme

In Worten, die nahe gehen, beschreibt der Vater das wundervolle Wesen seiner geliebten Tochter, deren Fähigkeiten, Leistungen und Leidenschaft. Und die große Lücke, die ihr Tod reißt. Um die tierliebe Schülerin trauern außer dem Vater natürlich auch ihre Mutter und der Bruder als engste Angehörige.

Ein Friedwald bei Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Mehrere zumeist kleinere Spendenbeträge sind schon auf „betterplace.me“ eingegangen. Einige Spender hinterlassen kleine Botschaften an Annas Familie. So wie Anke Schacht.

Die Trauerbegleiterin aus Berlin schreibt: „Eigentlich kann man gar nicht trösten. Nicht ungeschehen machen, was ist. Es gibt kein Trost auf ein besseres Morgen. Das Einzige, was Trost spenden kann, sind eine stille Umarmung sowie Hilfe in dieser traurigen Zeit.“

Staatsanwaltschaft prüft

Polizei und Staatsanwaltschaft müssen sich von Amts wegen mit dem Tod des Mädchens befassen. Das ist gar nicht ungewöhnlich, sondern die Regel, wenn ein Mensch in jugendlichem Alter ganz unvermittelt stirbt.

„Wir prüfen derzeit, ob ein Fremdverschulden auszuschließen ist“, erklärt Markus Nolte, Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam.

Das Bertolt-Brecht-Gymnasium begleitet die Mitschüler mit der Unterstützung einer Schulpsychologin und der Schulsozialarbeiterin in dieser außergewöhnlichen und schwierigen Situation. Besonders die Klassenkameradinnen, die Anna von der 9. Jahrgangsstufe kannten.

In traurigen Fällen wie diesem ist es üblich, dass Schulen Trauerrituale ermöglichen. Dazu gehören ein Trauerraum, ein Kondolenzbuch und die Möglichkeit, Blumen und weitere Dinge abzulegen, wie Janina Kolkmann erklärt, die Leiterin des Staatlichen Schulamts.

Von Jürgen Lauterbach