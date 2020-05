Diese Regeln gelten an Himmelfahrt in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Mit sechs Ordnern sichert Gastronom Sven Mende den ersten Vatertag in der Corona-Krise ab. Wo sonst im Gasthaus an der Malge bis zu 1100 Besucher Christi Himmelfahrt feiern, lässt der Brandenburger jetzt maximal 400 Gäste zu.

Gastronom Sven Mende zapft Bier und freut sich trotz Corona-Krise auf den Vatertag. Quelle: André Großmann

Spannung vor Christi Himmelfahrt

Er muss den Zu- und Abgang der Besucher zu Räumen und Sanitäranlagen steuern und ist gespannt, wie sich die Lage am Feiertag entwickelt. „Ich habe Angst, dass etwas passieren könnte, wenn Menschen vor dem Tor stehen und nicht mehr rein dürfen. Deshalb haben wir aufgestockt. Gäste, die sichtlich alkoholisiert sind und sich nicht an Regeln halten, müssen gehen“ , sagt der 47-Jährige. Ordner klicken am Eingang auf einen Zähler und notieren so, wie viele Personen sich auf dem Grundstück befinden.

Diese Schilder hängen im Innen- und Außenbereich des Gasthauses an der Malge. Quelle: André Großmann

Treffen von zwei Haushalten erlaubt

Denn Menschenansammlungen sind laut der aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung weiter verboten. Ordnungsamtsleiter Michael Scharf stellt klar, welche Regelungen gelten.

„Das bedeutet, dass physische und soziale Kontakte außerhalb des eigenen Haushaltes zu minimieren sind und sich maximal Personen aus zwei Haushalten treffen können, die den grundsätzlichen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten“, sagt er der MAZ.

Ausmaß der Kontrollen unklar

Auch Zusatzangebote wie Livemusik, die den „Anschein der Durchführung einer Veranstaltung erwecken“, sind nicht erlaubt. Ob die Mitarbeiter des Brandenburger Ordnungsamtes an diesem Tag verstärkt kontrollieren, lässt er aus „einsatztaktischen Gründen offen“ und appelliert an die Disziplin der Gäste.

„Bitte nehmen Sie alle die gesamtgesellschaftliche Herausforderung an und versuchen Sie den Infektionsschutz bei allem was Sie tun nicht aus den Augen zu verlieren, um die derzeit positive Entwicklung im Infektionsgeschehen weiter zu unterstützen“, sagt Michael Scharf weiter.

Polizei ohne Zollstock unterwegs

Ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen ist jedoch nicht denkbar, da hierfür die rechtliche Grundlage fehlt. Ausflüge von größeren Gruppen sind laut Scharf „grundsätzlich nicht erwünscht und auch nur sehr eingeschränkt möglich“.

Polizeisprecher Joachim Lemmel betont, dass die Beamten am Vatertag nicht mit dem Zollstock unterwegs sind, um den Mindestabstand nachzumessen. „Wir versuchen, dass alle ihren Spaß haben, so freundlich wie möglich, so streng wie nötig. Dabei ist aber immer das Augenmaß für die Situation wichtig“, sagt Lemmel.

Während nicht „pauschal nicht zu beantworten“ sei, ob Umarmungen erlaubt sind, betont er, dass Kremserfahrten mit vielen Teilnehmern undenkbar sind. Zunächst sei es den Beamten bei den Kontrollen wichtig, die Menschen auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen.

Geldbußen bis zu 25.000 Euro

„Bisher haben die allermeisten Brandenburger diese Regelungen beherzigt“, sagt er. Wenn Personen aber wiederholt gegen Anordnungen verstoßen, schreitet die Polizei ein. „Und dann sind auch nicht wir die Spaßverderber, sondern diejenigen, die sich in vermeintlicher Feierlaune über bestehende Regeln hinwegsetzen“, kommentiert Lemmel.

Verstöße gegen die Vorgaben der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung können laut Michael Scharf als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Die Durchführung einer Veranstaltung sieht aktuell eine Geldbuße von mindestens 500 Euro vor.

Wunsch nach sozialen Kontakten

Gastronom Sven Mende steht an der Zapfanlage und wünscht sich „mehr Transparenz, Planungssicherheit und einheitliche Regelungen der Behörden“. Dennoch überwiegt die Vorfreude auf seine Gäste.

Die Chefin der Agentenzentrale (AGZ), Friederike Spiesecke, plant für den Vatertag nicht um. Sie hofft, dass Gäste vorab telefonisch reservieren. Im Außenbereich können Gäste der AGZ aktuell an drei Tischen sitzen, die Mitarbeiter stündlich desinfizieren. „Die Atmosphäre an Himmelfahrt leidet schon, Gäste können sich an diesem Tag aber auf Chili con Carne und Frikassee freuen“, sagt sie.

Am nächsten Tisch der AGZ sitzen die Freunde Alexander Fischer und Jan Tepper. Sie stoßen mit einem Radler und alkoholfreien Hefeweizen an, diskutieren über den Alltag und haben einen gemeinsamen Wunsch. „Wir hoffen, dass sich bald wieder mehr Menschen versammeln können, auch an Herrentag. Denn soziale Kontakte sind unheimlich wichtig für die psychische Gesundheit“, sagt Alexander Fischer.

