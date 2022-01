Veloschiene kommt: Straßenbahnlinie 1 fährt ab Mittwoch anders

Brandenburg/H

Von diesem Mittwoch ab Betriebsbeginn bis Freitag zum Betriebsschluss wird in der Großen Gartenstraße das Gleis der Linie 1 aus Richtung Hauptbahnhof gesperrt. Grund dafür ist laut den Verkehrsbetrieben Brandenburg der Einbau der fahrradfreundlichen Veloschiene. Die Straßenbahnlinie 1 wird während dieser Zeit umgeleitet.

– Ab Haltestelle Bauhofstraße weiter über Große Gartenstraße zum Hauptbahnhof.

– Ab Haltestelle „Hauptbahnhof“ über Geschwister-Scholl-Straße, Sankt-Annen-Straße, Neustädtischer Markt, Steinstraße und Jacobstraße zur Bauhofstraße und weiter zur Anton-Saefkow-Allee.

– Die Haltestellen Jacobstraße, Steinstraße, Neustädtischer Markt, Sankt-Annen-Straße und Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Hauptbahnhof sowie die Haltestelle Große Garten-Straße in Richtung Anton-Saefkow-Allee werden von der Linie 1 in dieser Zeit nicht bedient. Durch die Umleitung ist die Ankunft der Linie 1 am Hauptbahnhof bis zu fünf Minuten früher, die Abfahrt ab Hauptbahnhof vier Minuten früher, heißt es.s

Von MAZ