Veränderung in der Bahnhofshalle: „Brandenburg to go“ ist weg, ein Imbiss kommt

Brandenburg/H

Traurig betrachtet Pendlerin Denise Wegner die Räume des ehemaligen „ Brandenburg to go“ Ladens in der Bahnhofshalle. Seit 14. September 2019 ist das im März 2018 eröffnete Geschäft geschlossen.

Der Laden „Brandenburg to go“ ist seit Mitte September geschlossen und lockt keine Kunden mehr in die Bahnhofshalle. Quelle: André Großmann

Pendler im Zeitdruck

Statt auf regionale Produkte wie Wein, Schokolade und Deko-Artikel blickt die 21-Jährige jetzt auf eine 70 Quadratmeter große, leere Fläche. „Es ist etwas schade. Ich hätte gern mal reingeschaut, möchte aber meistens nur schnell etwas zum Essen auf die Hand mitnehmen. Auch andere Pendler hatten vermutlich kaum Zeit, sich dort länger aufzuhalten“, sagt die Brandenburgerin.

Ex-Inhaber sieht Mängel am Standort

Der ehemalige Inhaber Michael Kiesewetter erinnert sich mit „einem Hauch Wehmut“ an seine Zeit im Geschäft. „Die Kosten waren zu hoch, die Bahnhofshalle war einfach ein schlechter Standort für den Laden“, sagt der 59-Jährige.

So sah es im Inneren des Geschäfts „Brandenburg to go“ aus. Quelle: Anica Kuyumdjan

Der Geschäftsmann betont, dass viele Pendler und Kunden nicht durch das Bahnhofsgebäude gehen, wenn sie vom Hauptbahnhof ankommen oder abfahren. „Wenn der ein oder andere doch mal schnell durchguckt, haben es die Leute meist eilig, müssen zum Zug oder holen sich am Schalter ein Bahnticket.“

Kiesewetter betont, dass Kunden des „ Brandenburg to go“ eher mehrere Minuten benötigten, um das Sortiment zu durchstöbern. „Es ist schon traurig, dass wir dort schließen mussten, denn das Loriot-Angebot gab es in dieser Vielfalt nirgendwo in der Stadt“, sagt er der MAZ.

Neuauflage von „ Brandenburg to go“ denkbar

Der ehemalige RBB-Moderator spricht offen über das Ende des Geschäfts. Er denkt über eine Neuauflage des Ladens in der Brandenburger Innenstadt nach und befindet sich aktuell in Gesprächen mit potentiellen Vermietern. Er hofft auf ein „qualitativ hochwertiges Speiseangebot“ für seine ehemalige Geschäftsfläche in der Bahnhofshalle.

Die Wohnungsgesellschaft Wobra vermietet das Objekt. Geschäftsführer Stephan Falk wünscht sich einen „zukunftsfähigen Gewerbemix für den Hauptbahnhof“, betont aber auch, dass dies nicht einfach sei.

„Wir haben versucht, diesen Weg mit „ Brandenburg to go“ zu gehen, müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass der Brandenburger Hauptbahnhof ein reiner Pendlerbahnhof mit kurzer Verweildauer ist“, sagt Falk der MAZ.

Hoffnung auf längere Verweildauer

Er hofft, dass sich Menschen länger am Bahnhof aufhalten. „Man muss aber auch realistisch sein und sagen, dass wir in Brandenburg an der Havel zu wenig Umsteigebeziehungen haben. Um dies zu verbessern, brauchen wir alle in der Stadt einen langen Atem“, sagt Falk. Er hält weitere Ansiedlungen im Bereich des Brandenburger Hauptbahnhofs rund um das Gesundheitszentrums für sinnvoll, um die Akzeptanz der Geschäfte im Umfeld zu steigern.

Nachmieter eröffnet im ersten Quartal 2020

Ein Nachmieter für „ Brandenburg to go“ ist bereits gefunden, das Gewerbe soll im ersten Quartal 2020 eröffnen. „In diesem Fall wird es ein imbissähnliches Angebot sein“, sagt der Chef des Brandenburger Wohnungsunternehmens. Noch wartet die Wobra auf eine Genehmigung, ein Antrag auf Umnutzung wurde an das städtische Bauamt gestellt.

Dieser Schritt ist notwendig, weil Inhaber bei einer gastronomischen Nutzung andere hygienische Standards erfüllen müssen, beispielsweise durch den Einbau von zusätzlichen Waschbecken und Lüftungsanlagen.

Gedanken an einen Discounter

Pendlerin Kornelia Mang hat noch eine andere Idee für die Nachnutzung der Ladenfläche in der Bahnhofshalle. Sie kann sich nicht vorstellen, dass ein weiterer Imbiss die Lösung ist und hält stattdessen eher einen Discounter für sinnvoll.

„Wenn ich von der Arbeit zurück komme, will ich meist nur nach Hause und nicht noch lange schlendern. Es wäre aber toll, ein paar Kleinigkeiten direkt fußläufig einzukaufen“, sagt die 34-Jährige. Doch auch diese Option hat die Wobra schon geprüft. „Eine Drogerie und ein Discounter wurden angefragt, hielten die mögliche Fläche und Nachfrage aber für zu gering“, sagt Stephan Falk.

Von André Großmann