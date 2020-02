Eltern protestieren gegen Neuerungen in der Klein Kreutzer Kita

Brandenburg/H

Seit Anfang des Jahres herrscht große Unruhe in der Kita Klein Kreutz. Die Eltern haben personelle und konzeptionelle Änderungen festgestellt – mit besorgniserregenden Auswirkungen auf ihre Kinder. So schilderten sie es der MAZ gegenüber.

Am Samstagabend trafen sich 15 Betroffene in der Feuerwehr Klein Kreutz, um sich über die derzeitigen Kitazustände auszutauschen. Insgesamt 23 Personen halten zudem Kontakt in einer WhatsApp-Gruppe, weil bestimmte Vorfälle ihnen Kopfschmerzen bereiten. Ihre Namen wollen die Eltern nicht genannt wissen. Aus Angst, dass das Auswirkungen auf die Betreuung ihrer Kinder hat, sagen sie.

„Alle sind total nervös“

Begonnen hat alles mit einem Schreiben vom 19. Dezember 2019, in dem die Eltern über einen Leitungswechsel in der Kita informiert wurden. Nähere Informationen dazu gäbe es in einer erweiterten Kitaausschuss-Sitzung des Trägervereins Wir am 14. Januar 2020, hieß es darauf. Schon vor dieser Sitzung stellten die Eltern aber Veränderungen fest.

Karl Heinz Schubert ist Geschäftsführer des Wir-Vereins. Quelle: Ansgar Nehls

Als „offen“ umschreiben die Eltern die neuen Methoden. Danach sollen ihre Kinder im Alltag selbstbestimmt handeln, Rituale und feste Regeln würden aufgeweicht. Schon beim Reinkommen, erklärt ein Vater, herrscht mittlerweile eine ganz andere Stimmung. „Alle Türen stehen offen. Die Kinder rennen durcheinander und es ist total laut. Alle sind total nervös“, schildert er.

Zudem könnten die Kinder selbst entscheiden, ob und wann sie essen oder mit welcher Bekleidung sie nach draußen wollen. So hätten die Eltern Kinder in Unterhose bei zwei Grad Außentemperatur oder ohne Matschhose im Regen herumrennen sehen – teilweise sogar unbeaufsichtigt. Die Folgen: Kinder kämen hungrig nach Hause oder erkälteten sich schnell. Selbst die Hygiene bemängeln die Eltern. Ein Kind ist zum Beispiel mit eingetrocknetem Kot am Körper von der Kita abgeholt worden, heißt es.

Gefahren durch das neue Konzept

Diese Änderungen fielen mit Personalveränderungen zusammen, meinen die Eltern. Neben der Leitung sei fast der gesamte Betreuerstamm ausgetauscht worden. „Eigentlich gibt es nur noch zwei Leute aus dem alten Bestand“, sagt eine Mutter. „Für die Kinder ist der Verlust der Bezugspersonen eine Katastrophe.“

Der Eindruck der Eltern: Es soll ein offenes Konzept eingeführt werden, wie es der freie Träger zum Beispiel in Weseram unterhält. Dafür spräche, dass das neue Personal zum Teil aus dieser Kita stammt beziehungsweise dort hospitieren soll. „Wir sind nicht gegen jede Änderung“, betonen die Eltern. „Wir möchten jedoch nicht, dass grundlegende Änderungen über unsere Köpfe hinweg gemacht werden.“ Zumal sie in der potenziell neuen offenen Konzeption tagtäglich Gefährdungen für ihre Kinder sehen würden.

Die Kita Klein Kreutz in den Alten Weinbergen. Quelle: Antje Preuschoff

Bisher hat die Kita Klein Kreutz einen guten Ruf genossen. Nicht zuletzt beim 70. Geburtstag der Einrichtung im vergangenen Jahr lobten die Eltern das Konzept. Nun jedoch sehen einige das anders. „Schade, dass in so kurzer Zeit eine so gute Kita kaputt gemacht wird“, urteilt eine Mutter.

Ihre Bedenken sprachen die Eltern auf besagter Kitaausschuss-Sitzung Mitte Januar an. Die MAZ wurde von der Teilnahme ausgeschlossen „Da hätte der Wir-Verein die Chance gehabt, Ruhe reinzubringen“, meinen die Teilnehmenden. Aber klare Antworten hätten sie nicht erhalten. „Wir wurden lächerlich gemacht als Eltern, fühlen uns nicht ernst genommen.“

Aus diesem Grund haben sie im Anschluss die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann sowie Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller (beide CDU) kontaktiert. Während letzterer die Jugendamtsleiterin Kerstin Schöbe informierte, suchte erstere Kontakt zum Wir-Verein.

Wir-Geschäftsführer: „Die Eltern sind informiert“

Wir-Geschäftsführer Karl-Heinz Schubert ist sich nicht zuletzt daher der großen Unruhe bewusst. „Es gab zahlreiche Rückmeldungen“, berichtet er. Allerdings sieht er in den geschilderten Vorfällen eher punktuelle Wahrnehmungen einzelner, als eine Gesamtunzufriedenheit.

„Es gilt nach wie vor das gesetzte Konzept. Daran ändert sich im Großen und Ganzen nichts“, sagt Schubert. Mit personellen Veränderungen gingen auch immer leichte pädagogische Veränderungen einher. Das sei normal.

„Die Eltern sind aus unserer Sicht informiert“, meint der Geschäftsführer. „Es wird weitere Gespräche auch mit anderen Stellen geben“, kündigt er an. „Dafür gibt es aber noch keine Termine.“

Ein solches Gespräch hat auch Jugendamtsleiterin Kerstin Schöbe angefragt. „Eine Antwort dazu wurde mir für heute oder morgen zugesagt“, teilte sie der MAZ am Montag mit. Vor dieser Rückmeldung will sie sich nicht bewertend zur Situation in Klein Kreutz äußern.

Eltern denken über eine Anzeige nach

Die Eltern jedoch sind höchst beunruhigt. Nicht nur auf Grund ihrer Beobachtungen in der Kita, sondern auch, weil sich ihre Kinder anders verhalten. Vermehrtes Schreien, Weinen, Schlafstörungen bis hin zur Angst, in die Kita zu gehen, haben sie bemerkt. „Man hat das Bedürfnis, jeden Tag durchs Fenster zu schauen“, meint ein Vater dazu. Einige Eltern haben ihre Arbeitszeiten verkürzt oder holen die Großeltern ins Boot, um die Kinder nicht zu lange in der Einrichtung zu belassen.

Gesammelt haben sie dem Wir-Verein nun eine Stellungnahme zukommen lassen. Darin steht die Forderung, sich an das vereinbarte pädagogische Konzept zu halten und eine entsprechende Betreuung zu garantieren. Fortentwicklungen würden sie durchaus gut heißen, merken sie an. Dokumentiert sind im Schreiben auch knapp 20 Vorfälle und Beobachtungen seit Anfang des Jahres.

Der nächste Schritt, über den die Eltern nachdenken, ist weit drastischer. „Wir ziehen in Erwägung, den Verein anzuzeigen“, sagt eine Mutter.

Traditionseinrichtung in Klein Kreutz 40 Plätze werden in der Kita Klein Kreutz für Kinder angeboten, unterteilt in eine Krippen- und zwei Kindergartengruppen. Außerdem ist hier das zweite Kindercafé Blubberlutsch integriert. Im Mai 2019 konnte die Kita am Alten Weinberge 70. Geburtstag feiern. Teilweise geben Familien über Generationen ihre Kinder in die Einrichtung. An das Gebäude ist immer wieder angebaut worden, acht Aufenthalts-, Spiel- und Bewegungsräume gibt es dauerhaft. Seit 2002 ist die Kita in Trägerschaft vom Kinderförderverein Wir. Der freie Träger unterhält sieben Kitas, eine Grundschule, drei Tagesgruppen, eine Hilfe für junge Mütter sowie zwei Kinder- und Familienzentrum und einen Info- und Familientreffpunkt in Brandenburg und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Von Antje Preuschoff