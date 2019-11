Brandenburg/H

Im Potsdamer Hans-Otto-Theater hat im Oktober dass Musical „Cabaret“ erfolgreich Premiere gefeiert. Jetzt kommt die Produktion für eine Aufführung ins Große Haus des Brandenburger Theaters. An diesem Freitag kann das Publikum in die Zeit der Goldenen Zwanziger eintauchen.

Karten für die Aufführung um 19. 30 Uhr gibt es in der MAZ-Ticketeria, am Kartentelefon unter 03381/511 111 und hier: www.brandenburgertheater.de.

Konzert im Bürgerhaus

Was das Peter Geltat Trio einzigartig macht, ist die Improvisation während des Sets, so dass kein Konzert so klingt wie das nächste. Durch das Verbinden der Methoden des Electric-Jazz mit sinnlichen, klassischen Hintergründen entsteht permanent Neues. Die Band tritt am Samstag im Bürgerhaus Altstadt in Brandenburg an der Havel auf. Beginn ist 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Achim Wolff liest in der Studiobühne

Zu einer Lesung mitanschließendem Diskurs wird am Samstag in die Studiobühne am Brandenburger Theater eingeladen. Protagonist wird Achim Wolff sein, der „über die Kunst des Inszenierens in der DDR“ lesen wird. Mit dabei sind Thomas Wieck, Renate Krößner, Bernd Stegemann, Vera Herzberg, Christine Schuster, Sabine Scholze, Thomas Wolff und andere.

Wolff hofft auf ein zahlreiches, interessiertes Publikum, um „die spannende, theatralische Vergangenheit neu zu beleben.“ Beginn ist 19.30 Uhr.

Lieder der Vergänglichkeit

Am Samstag sind Sebastian Pietsch (Saxofon) und Katharina Burges (Gesang) mit Werken von Mendelssohn, Schubert und Bach auf dem Kunsthof Galm zu Gast. Zum Thema „Lieder und Kunst zur Vergänglichkeit“ spielen sie Jazz-Bearbeitungen klassischer Lieder von Mendelssohn u.a.

Sängerin Katharina Burges und Saxophonist Sebastian Pietsch. Quelle: Regine Buddeke

Beginn ist um 16 Uhr. Karten und Infos: 033237/85 963 und www.havellaendische-musikfestspiele.de.

Krimitag in Falkensee

Der Förderverein der Stadtbibliothek Falkensee begrüßt am Sonntag den Berliner Autoren Stephan Hähnel um 15 Uhr in der Stadtbibliothek zur Krimilesung. Hähnel stellt seine Krimi-Geschichtensammlung „Gift hat keine Kalorien“ vor. Er gilt als Meister des Schwarzen Humors und zählt zu den Begründern des Berliner Krimimarathons. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung unter 03322/22589 oder per E-Mail an bibliothek@falkensee.de wird gebeten.

Besonderer Abend in Borkheide

Indische Musik kann auf eine Geschichte zurück blicken, die bis ins 6. Jahrhundert reicht. Die Sitar, gespielt von Sebastian Dreyer, ist das bekannteste Instrument der klassischen nordindischen Musik. Dreyer vereint in seinem Spiel klassischen Instrumentalstil mit Einflüssen aus indischen Gesangstraditionen.

Sebastian Dreyer ist ein professioneller Sitarspieler. Quelle: Christel Köster

Am Sonntag steht Sebastian Dreyer in der Mensa der Hans-Grade-Schule in Borkheide auf der Bühne. Beginn im Rahmen der Reihe „Der besondere Abend“ ist 17 Uhr.

Von Philip Rißling