Verbiss und Schäle sorgen für verheerende Folgen für Brandenburgs Wälder

Brandenburg/H

Eine vom Landesbetrieb Forst im vergangenen Jahr durchgeführte, unabhängige Verbissaufnahme zeigt das gravierende Ausmaß von Schäden, die den Brandenburger Wäldern durch Wild zugefügt werden. Bei der „Inventur Verbiss und Schäle 2020“ erfasst wurde der Verbiss am sogenannten Terminaltrieb sowie am oberen Drittel von jungen Bäumen. Auf den Karten für die Reviere von Brandenburg an der Havel besonders auffällig sind die vielen sogenannten Potenzialflächen. Sie stehen für Areale, in denen die Inventurtrupps keinerlei Waldverjüngung mehr vorfanden, obwohl eine solche zu erwarten war.

Weite Teile des Stadtforsts weisen Verbiss an bis zu zehn Prozent des Jungbaumbestands auf, in Gebieten am Beetzsee, südlich und östlich von Göttin sowie rund um Groß Kreutz sogar bis zu 30 Prozent. Geradezu verdächtig sind Waldflächen in der Umgebung von Mahlenzien, aber auch in Wusterwitz, weil hier nahezu kein Verbiss festgestellt werden konnte. Die Fachleute um den wissenschaftlichen Leiter Torsten Wiebke vermuten, dass hier nurmehr die für das Schalwild unattraktiveren Bäume und Sträucher eine für die Inventur relevante Höhe erreichen, während die attraktiveren Pflanzen durch Verbiss früh das Zeitliche segnen.

Im Hohen Fläming wurden die Verbissprozente zuletzt im Jahr 2017 erhoben. Zwischen Treuenbrietzen, Marzehns und Niemegk wurden damals bis zu 60 Prozent Verbiss dokumentiert, am Hagelberg bei Bad Belzig sogar bis zu 91 Prozent.

Umbau und Verjüngung des Stadtwalds in Gefahr

„Das Ergebnis ist verheerend, die momentane Verbisssituation im gesamten Stadtwald ist viel zu hoch“, resümiert Brandenburgs Stadtförster Thomas Meier. Und plädiert im Sinne des nachhaltigen Waldumbaus für eine stärkere Bejagung des aus forstlicher Sicht viel zu hohen Wildbestands. „Vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die durch den Klimawandel auf den Wald zukommen, nimmt die Jagd, für das Ziel der Erreichung klimastabilerer Mischwälder, durch für die Waldverjüngung angepasste Wildbestände, eine wesentliche Rolle ein.“

Stadtförster Thomas Meier bei einer Vor-Ort-Begehung. Quelle: Moritz Jacobi

Während im Zusammenhang mit Wald zumeist über Trockenheit, Extremwetter, Schädlings- und Pilzbefall berichtet wird, liegt der Negativeinfluss von Wild weitaus weniger im Fokus der Berichterstattung. Dabei hat er ebenso zugenommen, seit die milden Winter die Bestände nicht mehr ausreichend dezimieren. In manchen Bundesländern erfolgt die Waldinventur bereits verstärkt unter diesem Gesichtspunkt. In Baden-Württemberg etwa wird seit 2009 nicht nur die Verbissintensität geprüft, sondern auch geschätzt, ob die waldbaulichen Verjüngung „möglich“, „lokal nicht möglich“ und „flächig nicht oder nur mit Schutzmaßnahmen möglich“ ist.

Verstärkte Bejagung mit Hemmschuhen

Um in Brandenburgs Wäldern die Wildbestände auf ein für die Waldverjüngung verträgliches Maß zu reduzieren, fordern Förster wie Thomas Meier eine verstärkte Bejagung. „Eine erfolgreiche Waldbewirtschaftung ist mit der Jagdbewirtschaftung eng verzahnt“, sagt Meier, doch sei das alte System der Jagdverpachtung für die Erreichung des Ziels eher hinderlich. Bei dieser entscheidet vorrangig der Jagdpächter, durch wen und in welchem Umfang im Revier gejagt wird. Folglich bleibt der Stadt wenig Handhabe zur Durchsetzung kommunaler Interessen. „Dem Forstpersonal muss zukünftig ein intensiverer Einfluss auf die Jagdausübung eingeräumt werden. Dafür ist die Umstellung von Pacht auf Begehungsscheine ein erster Schritt“, findet der Förster.

Thomas Meier ist der Stadtförster in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Doch steht einer intensiveren Bejagung im Sinne des Försters manchmal sogar der Verwaltungsapparat im Wege. So kam in Potsdam-Mittelmark die Jagdsaison 2020 erst mit einiger Verzögerung ins Rollen, da die untere Jagdbehörde in Bad Belzig coronabedingt ihre Beiratssitzung ausfallen ließ und damit nicht wie üblich über die eingereichten Abschusspläne beschied. Einzig Schwarz- und Rehwild durften ohne Abschussplan bejagt werden. „Behördlichen Boykott“, witterte der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes, Thomas Weber, damals.

Novellierung des Jagdrechts

Nach jahrelangen Bemühungen seitens ökologischer Jagdverbände wird in diesem Jahr eine Novellierung des Jagdrechts auf Bundes- und Landesebene vorbereitet, das künftig den Schutz und die Verjüngung des Waldes als explizites Ziel vorgeben soll. Jagdexperten sprechen mitunter von einem Paradigmenwechsel, weg vom Einzäunen großer Flächen und hin zu einer stärkeren Bejagung.

Von Moritz Jacobi