Verbotener Ausflug: Neunjähriger fährt mit Quad auf der Straße durch Saaringen

Brandenburg/H./Saaringen

Nein, der hat bestimmt noch keinen Führerschein: Ein neun Jahre alter Junge war am Dienstagnachmittag in Saaringen mit einem Quad unterwegs. Das Kind fuhr auf der Straße und die Mutter lief hinterher, als eine Polizeistreife der Inspektion in Brandenburg an der Havel ins Dorf einbog.

Polizei stellt Fahrzeug sicher

Die Beamten trauten vermutlich kaum ihren Augen, dann machten sie dem verbotenen Ausflug ein Ende. Bei der Kontrolle des Quads erlebten sie die nächste Überraschung. „Das Kraftfahrzeug war weder mit einem Kennzeichen ausgestattet, noch lag eine Versicherung vor“, berichtet die Erste Polizeihauptkommissarin Peggy Wölk. „Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt, so dass hier vorerst jegliche Gefahr der weiteren Benutzung gebannt wurde“, so Wölk weiter.

Anzeige

Für die Mutter des Neunjährigen wird der verbotene Quadausflug ihres Sohnes womöglich teuer. Die Polizei hat nach Auskunft aus der Inspektion ein Strafverfahren gegen sie eröffnet.

Von hms