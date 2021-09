Brandenburg/H

In Kürze will die Gewerkschaft Verdi mit den Vorbereitungen für einen unbefristeten Erzwingungsstreik in den neurologisch-psychiatrischen Asklepios-Fachkliniken in Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz beginnen.

Vom kommenden Dienstag an leitet die Gewerkschaft im Rahmen der aktuellen Tarifauseinandersetzung eine Urabstimmung unter den Beschäftigten in die Wege geleitet. Das teilt Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke kurz vor ende des viertägigen Warnstreiks mit, der an diesem Freitag um 22 Uhr endet. Ein unbefristeter Streik folgt, wenn mindestens Dreiviertel der Verdi-Belegschaft zustimmen.

Am letzten Warnstreiktag haben sich nach Verdi-Angaben rund 270 Beschäftigte der psychiatrisch-neurologischen Asklepios-Fachkliniken an den drei genannten Standorten an einer Kundgebung auf dem Nicolaiplatz in Brandenburg an der Havel sowie an einer Demonstration in Lübben beteiligt.

Seit April 2021 werden für die rund 1450 Beschäftigten Tarifverhandlungen geführt. Verdi hält die Urabstimmung für notwendig, weil seit mehr als drei Monaten kein neues verhandlungsfähiges Tarifangebot von Asklepios vorgelegt worden sei.

Die Urabstimmung geht bis zum 5. Oktober um 14 Uhr. Danach wird das Abstimmungsergebnis ausgezählt. Wenn mindestens 75 Prozent der Verdi-Mitglieder für den Erzwingungsstreik stimmen, kommt es zum unbefristeten Erzwingungsstreik. Am 5. Oktober wird dann entschieden, wann der unbefristete Erzwingungsstreik beginnen soll.

Innerhalb der vergangenen vier Streiktage wurden nach Verdi-Angaben an den drei Klinikstandorten in Summe elf Stationen einschließlich zweier Tageskliniken geschlossen oder nicht mehr mit Patienten belegt. Von den Schließungen waren rund 200 Krankenhausbetten betroffen.

Die Patientinnen und Patienten wurden inzwischen beurlaubt, entlassen oder auf andere Stationen verlegt, berichtet die Gewerkschaft. Bei einigen Stationen, für die Verdi keinen Notdienst angeboten hatte, wurde die Belegung teilweise um bis zu 75 Prozent reduziert.

Die Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Beschäftigungstherapie für die Patienten habe nicht oder nur sehr eingeschränkt stattgefunden.

Inzwischen bekommen die ersten Beschäftigten bei den Asklepios Kliniken in Lübben und in Teupitzer das Tarifgehalt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), dessen Entgeltniveau mit diesen Tarifverhandlungen erreicht werden soll, berichtet Ralf Franke mit bitterer Ironie.

Denn es handele sich dabei um Streikbrecher aus den Asklepios Kliniken in Göttingen und in Hamburg, die nach seinen Worten neben den TVöD-Tarifgehalt zusätzlich pro Einsatz eine Prämie in Höhe von bis zu 400 EUR erhalten.

Der Verdi-Verhandlungsführer: „Die Asklepios-Beschäftigten in Brandenburg, in Teupitz und in Lübben sind auf die Asklepios-Geschäftsführung stinksauer, die den Streikbrechern den Tariflohn zahlt, den sie mit ihrem Streik in Brandenburg, in Teupitz und in Lübben auch durchsetzen wollen.“ Franke rechnet mit einem positiven Urabstimmungsergebnis.

Seit Beginn der Tarifauseinandersetzung im April wurde an elf Tagen gestreikt. Das Arbeitsgericht Brandenburg hat am Mittwoch die Anträge von Asklepios zur Untersagung der Warnstreiks zurückgewiesen. Das Krankenhausunternehmen hat seine Anträge an diesem Freitag zurückgenommen, bestätigt Arbeitsgerichtsdirektor Toralf Engelbrecht.

Von Jürgen Lauterbach