Verdi ruft im Asklepios Fachklinikum Brandenburg zum Warnstreik auf

Brandenburg/H

Am Tag der Brückensprengung in Brandenburg an der Havel lagert an anderer Stelle in der Stadt tarifpolitischer Sprengstoff.

Die Gewerkschaft Verdi hat die 1450 Beschäftigten der psychiatrischen Asklepios-Fachkliniken in der Stadt Brandenburg, in Teupitz und Lübben am Mittwoch, den 19. Mai zu einem zweieinhalbstündigen Warnstreik aufgerufen. Er soll um 11.30 Uhr beginnen.

Die öffentliche Streikversammlung auf dem Görden beginnt der Gewerkschaft zufolge um 11.45 Uhr vor dem Haupteingang. Die Verdi-Tarifkommission fordert eine Corona-Sonderzahlung sowie die Angleichung an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVöD).

Nach ihrer Darstellung würde das aktuelle Angebot der Arbeitgeber vom 5. Mai den Abstand zum TVöD sogar noch vergrößern. Der Unterschied liege schon jetzt bei 10 Prozent.

Verdis Vorbild: das Städtische Klinikum

Den Angaben zufolge verdient eine bei den Asklepios-Fachkliniken Brandenburg angestellte Pflegefachkraft auf einer psychiatrischen Station in Wechselschichtarbeit für die gleiche Arbeit zwischen 350 bis 440 Euro brutto monatlich weniger als eine Pflegefachkraft, die nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) in der Psychiatrie beschäftigt ist.

Als Orientierung dienen der betrieblichen Verdi-Tarifkommission nicht nur den hauseigenen Asklepios-Kliniken in Hamburg, sondern auch das Städtische Klinikum Brandenburg und das Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann.

Verhandlungsführer Ralf Franke beklagt: „Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten länger und verdienen schlechter.“ Diese Ungerechtigkeit wolle die Gewerkschaft beenden.

Mehr Arbeit, weniger Geld

Nach dem Tarifangebot der aus Volker Thesing, Daniela Wolarz-Weigel und Janina Pietschmann bestehenden Geschäftsführung sollen die Beschäftigten im Land Brandenburg weiterhin 1,5 Stunden pro Woche länger als in Hamburg arbeiten und ab Januar 2022 dabei weiterhin 220 Euro bis 330 Euro monatlich weniger Entgelt als bei Asklepios in Hamburg erhalten.

Die Tarifkommission fordert zusätzlich zum höheren Tabellenentgelt monatliche Zulagen zwischen 70 und 155 Euro, mehr Zusatzurlaub für die Wechselschichtarbeit, die Angleichung der Arbeitszeit ab 2023 und eine Corona-Sonderzahlung im Juni 2021.

Konzern äußert sich verwundert

Im Asklepios-Konzern löst Verdis Forderung, sich am TVöD zu orientieren, „Verwunderung“ aus. „Schließlich wurde in den Tarifverhandlungen im Jahr 2013 bewusst und in großer Übereinstimmung mit Verdi ein Haustarifvertrag beschlossen, der sich speziell an den Bedürfnissen eines psychiatrisch-neurologischen Fachkrankenhauses orientiert“, so Konzernsprecher Mathias Eberenz.

Der Haustarif von 2013 sehe individuelle Zulagen vor, die der starre Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes nicht kenne. Er sei im März 2021 hinsichtlich der vereinbarten Entgelte/Entgeltsteigerungen ausgelaufen. Zwei Verhandlungstage fanden am 16. April und 5. Mai statt.

Jüngster Warnstreik im März 2019

Das Unternehmen verbreitet Zuversicht im Hinblick auf einen „adäquaten Tarifabschluss in naher Zukunft“.

Der jüngste Warnstreik vor dem Asklepios-Fachklinikum auf dem Görden liegt mehr als zwei Jahre zurück. Auch im März 2019 ging es um mehr Geld. Jener Tarifkonflikt endete erst einige Monate später.

Von Jürgen Lauterbach