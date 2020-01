Verdrängungsdruck auf die Kleingärten

Brandenburg/H

Die Stadt wächst, begehrte Siedlungslagen sind knapp. Gleichzeitig scheint das Klientel der klassischen Laubernpieper aus Altersgründen immer weniger zu werden. Was also wird aus den Kleingärten in der Stadt?

Bauprojekte und Klima

Für solche Fälle soll die Stadt gewappnet sein – was passiert, wenn ein Investor ein Wohnungsbauprojekt ausgerechnet auf der Fläche einer halbleeren Kleingartenkolonie realisieren will? Auch ganz andere Szenarien wollen durchgespielt sein: Was können die Kleingärtner fürs gute Klima in der Stadt leisten? Braucht die Kommune immer mehr künstliche grüne Parks mit einem riesigen Unterhaltungsaufwand oder können nicht Kleingartensiedlungen für die Öffentlichkeit zugänglich und zu Kleingartenparks gemacht werden?

Lange offener Prozess

Das Erstellen einer Kleingartenentwicklungskonzeption sollen die Stadtverordneten an diesem Mittwoch beschließen, den Antrag haben die Freien Wähler in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband der Gartenfreunde gestellt. „Seit Jahren schon gibt es die Absicht, ein solches Papier zu erstellen. Die Entwicklung der Kleingärten muss abgestimmt sein mit der Stadtplanung. da sind Fragen zu beantworten, wo gibt es Entwicklung und wo Begehrlichkeiten. daraus muss sich möglicherweise ein Verlagerungsmanagement ableiten“, sagt Freie-Wähler-Fraktionschef Dirk Stieger. „Das Papier kann auch regelmäßig fortgeschrieben werden, der Prozess ist nach hinten offen.“

Hohes Veränderungstempo

Gartenfreunde: Peter Saemann, Kreis-Chef Fred Schenk, Uwe Trütschler. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Es geht dabei auch nicht nur um das Jetzt, sondern auch um die Jahre ab 2030“, ergänzt Fred Schenk. Er ist Kreischef der Gartenfreunde. „Wir sehen ja das Entwicklungs- und Veränderungstempo in der Stadt, da weiß man, wo die Reise hingeht. Uns geht es um eine bedarfsgerechte und zukunftssichere Entwicklung.“ Die Gartenfreunde würden sich niemals quer stellen, wenn es um Projekte des Sozialen Wohnungsbaus, für Feuerwehr, Rettungswesen oder Krankenhäuser gehe. Alles andere müsse sorgfältig abgewogen werden.

Bürgerpark und Streuobstwiese

„Das wird Arbeit machen. Aber wir fangen ja nicht bei Null an, sondern haben auch die Vorstudie von 2009.“ Nicht nur das Parzellenmanagement sei eine Herausforderung für die Zukunft. Vielmehr gehe es beispielsweise auch ums Wassermanagement, um die Verfügbarkeit von freien Flächen für Streuobstwiesen, „Bürgerparks“ oder für Initiativen wie „ Brandenburg summt“. Das alles werde dauern, schließlich habe man auch mehr als zehn Jahre dafür gebraucht, bis man im Januar 2018 den Generalpachtvertrag für die allermeisten Kleingartenflächen mit der Kommune habe unterzeichnen können.

Mehr als 97 Prozent Auslastung

Zurzeit stellt sich die Lage auf dem Kleingarten-Markt noch gar nicht dramatisch dar: Zum Stichtag 1. Januar 2020 gab es 5285 belegte Kleingärten. Zum Kreisverband gehören 92 städtische Vereine und vier weitere im Landkreis Potsdam-Mittelmark. von den 280 genutzten Hektar Fläche sind 170 Hektar im kommunalen Eigentum. „Die Leerstandsquote über alles liegt immer noch bei weniger als drei Prozent.“ Die zentralen Lagen sind sehr gut belegt, an der Peripherie und an den Ausfallstraßen wird es etwas dünner.

Neu-Pächter sind 42 Jahre alt

Der Neu-Pächter ist statistisch 42 Jahre alt. „Da sind die Familien in der Regel gefestigt und sie suchen sich einen Kleingarten“, weiß Schenk aus seinen Erfahrungen. Natürlich gebe es auch jüngere, doch seien das in der Regel die Nachkommen von Kleingärtnern – sie kennen es faktisch nicht anders.

Ein Drittel Spatenfläche

Natürlich kennt Schenk auch Begehrlichkeiten von beispielsweise jüngeren Familien, die faktisch ein Erholungsgrundstück suchen, aber wenig Lust auf den Anbau von Obst und Gemüse verspüren. „Dann müssen wir ihnen leider empfehlen, sich ein Erholungsgrundstück zu suchen. Wer einen Garten nach dem BVundeskleingartengesetz pachten will, muss ein Drittel der Fläche ,unterm Spaten’ haben. Da lassen wir keine Luft ran.“

Von André Wirsing