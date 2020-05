Verehrt an Havel und Weser: Auch in Bremen erinnert eine Bronzeskulptur an Loriot

Brandenburg/H

Es muss 2007 gewesen sein, als ich in Bremen bei meinem Freund im Kreise seiner Familie saß. Vermutlich war es der 25. oder 26. Dezember und wir wollten „ Weihnachten bei den Hoppenstedts“ gucken. Oder es war eine dieser Situationen, in denen man unweigerlich zum Vergleich eine von Loriots brillantesten Figuren heranzieht. Etwa dann, wenn Unmengen einer Ware geordert wurden, die man nicht braucht, weil sie im Angebot war. Wie es Herr Lohse mit dem Senf in „Pappa Ante Portas“ tat.

Na, wie dem auch sei. Ich saß also an diesem Tisch und Loriot kam ins Gespräch und ich – als gebürtige Brandenburgerin – erwähne doch selbstbewusst und stolz, dass Vicco von Bülow aus meiner Heimatstadt kommt. Stocken, Schweigen sowie Anstarren mit großen Augen war die Reaktion. Aber nicht, weil alle so beeindruckt waren. Die Auflösung folgte rasch: „ Loriot ist Bremer“, hieß es erstaunt von meinen Tischnachbarn.

Anzeige

Loriot zum Bremer gemacht

Die Diskussion währte nicht ewig, weil sich ja problemlos Google bemühen lässt, um die Wahrheit zu erforschen. Aber die Reaktion sollte ich noch einige Jahre lang immer wieder erfahren, als ich in der Hansestadt lebte. Denn die Bremer haben Loriot zu einem der ihren gemacht.

Weitere MAZ+ Artikel

Bernhard-Viktor (Vicco) Christoph Carl von Bülow kam 1976 zu Radio Bremen. Hier produzierte er bis 1978 seine Sendungen Loriot I-VI. Jede der 45-minütigen Sendung bestand aus Sketchen und kurzen Zeichentrickfilmen. Dabei entstanden einige seiner berühmtesten Werke – Klassiker der Fernsehgeschichte wie beispielsweise „Das Frühstücksei“, die „Herren im Bad“ oder auch der „Kosakenzipfel“ und die „Nudel“. Loriot moderierte die Sendungen vom grünen Biedermeiersofa aus an.

Und weil der große Humorist quasi die Hochzeit seiner schöpferischen Kraft in Bremen fließen ließ, wurde er ein Teil der Stadt. Mittlerweile auch des Stadtbildes. Denn genauso wie die Brandenburger sagten sich die Bremer nach seinem Tode „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos“. Radio Bremen würdigte Loriot ebenfalls mit einer „Skulptur“: Eine Bronze-Replik des Loriot-Sofas inklusive des obligatorischen Mopses erinnert seit 2013 vor dem Funkhaus an die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Vicco von Bülow. Das grüne Original-Sofa steht zudem im Foyer der Rundfunkanstalt.

Platz nehmen neben dem Mops

Gefertigt wurde die Replik des Sofas nach einem Modell des Osnabrücker Künstlers Herbert Rauer. Das Kunstwerk wiegt etwa 600 Kilogramm bei einer Bronzewandstärke von fünf bis acht Millimeter. Es wurden dafür zirka 6,5 Quadratmeter Fläche gegossen.

Jan Metzger, Intendant von Radio Bremen, sagte bei der Einweihung: „Das grüne Sofa ist eine Art Ikone der Fernseh-Unterhaltung und erinnert uns an viele wunderbare Loriot-Momente. Da lag die Idee nah, für die vielen Fans einen Anlaufpunkt am Funkhaus zu schaffen. Das Besondere daran – und das ist und war uns wichtig: Man kann und soll das Sofa benutzen und so seinen ganz eigenen Loriot-Moment schaffen.“

So ziemlich jeder, der in Bremen am Funkhaus vorbei läuft, dürfte sich neben dem Mops sitzend fotografieren lassen. Und wenn er nicht den Weg zur etwas abgelegenen Rundfunkzentrale findet, dann läuft er garantiert an einer Bank an den Wallanlagen vorbei. Die dortige Fläche trägt nicht nur seit 2013 den Namen Loriot-Platz, sondern beherbergt auch eine Sitzgelegenheit samt Knollennasenmann.

Haben die Bremer nicht genug Tiere?

Loriot bekam am 26. August 2009 den ersten Bremer Stadtmusikantenpreis verliehen. Als Danksagung zeichnete er in seinem typischen Stil die Bremer Stadtmusikanten, mit Mops und Knollnasen, sowie dem Spruch „Ohne Fleiß kein Preis“.

Wozu brauchen die denn unseren Mops? In Brandenburg wacht unter anderem dieser Waldmops am Steintorturm. Quelle: Rüdiger Böhme.

Dass Loriot sich seinerzeit an das tierische Kulturgut Bremens wagte, dürfte wiederum einen jetzigen Kollegen von mir sehr freuen. Denn als ich ihm das Foto von Loriots Sofa und Mops vor Bremens Funkanstalt zeigte, reagierte er leicht aufgebracht: „Wozu brauchen die denn unseren Mops? Die haben doch die Stadtmusikanten!“

Was das zeigt: In beiden Städten ist letztendlich das Leben ohne Mops möglich, aber sinnlos. Loriot wird gleichermaßen verehrt an Weser und Havel.

Aber nur, um das noch einmal festzuhalten, liebe Bremer: Der große Vicco von Bülow kam aus Brandenburg.

Von Antje Preuschoff