Brandenburg/H

Sie ist immer noch keine Schönheit, aber sie ist nun wieder sicher. Viele Brandenburger werden die 37 Stufen zählende Treppe von der Blosendorfer Straße hinauf zur Quenzbrücke gar nicht kennen. Dafür die Mitglieder des Vereins „Fidele Angler Brandenburg“ sowie etliche Quenz-Bewohner umso besser.

Zur Galerie Wohl eines der schönsten Vereins-Areale der Stadt haben die Fidelen Angler am Silokanal und Quenzsee. Allerdings ist der Weg dahin nur etwas für Geübte.

Nur über die Quenzbrücke erreichbar

Die Angler erreichen nämlich nur auf diesem Weg vom Quenz aus ihr Vereinsgelände am Silokanal in unmittelbarer Nachbarschaft zum Riva-Stahlwerk. Sie kraxeln auf die Brücke, gehen 100 Meter zum nächsten Abgang und müssen dann noch einige Hundert Meter am Ufer entlang zurücklegen. Alles mit Gepäck, weil man mit dem Auto nicht rankommt.

Anzeige

Fünf Jahre gesperrt

Fünf Jahre lang war die Treppe hoch zur Brücke nun nicht zu benutzen, sie war oben und unten versperrt, weil sie baufällig war – die Stufen ausgetreten und ausgebrochen, die Geländer rostig. Viele der 67 Vereinsmitglieder haben bereits das Rentenalter erreicht, sie konnten in dieser Zeit nur einen extrem steilen und rutschigen Trampelpfad daneben benutzen.

Weitere MAZ+ Artikel

Schnelle Rückmeldung

Vize-Vereinschef Holger Wündrich ergriff die Initiative und schrieb die Verwaltung über das Beschwerde- und Hinweisportal Maerker.Brandenburg.de an. Es meldete sich der städtische Straßen- und Brückenexperte Peter Reck, beide vereinbarten einen Vor-Ort-Termin.

Kompromiss ausgehandelt

„In Anbetracht der relativ geringen Verkehrsbedeutung war keine Reparatur auf Stadtkosten geplant. Dazu wird die Anlage von zu wenigen Menschen genutzt“, sagt Reck. Gemeinsam ersannen die beiden Männer eine Lösung. „Wir haben uns bereiterklärt, mit unseren Mitgliedern die Arbeitsleistungen zu erbringen, die Stadt übernahm die Materialkosten“, erzählt Wündrich.

Mit Hammer und Meißel

Zusammen mit seinen Mitstreitern holte er Angebote ein. Dann ging es an die technische Abstimmung mit Reck, schließlich gab dieser die Arbeiten frei. Fünf Vereinsmitglieder leisteten schließlich mehr als 100 Arbeitsstunden: Die kaputten Stufenoberflächen aus Beton klopften sie mit Meißel und Vorschlaghammer aus den Stahlfächern heraus. Feinarbeiten erledigten sie mit dem Elektromeißel. Dann setzten sie Stahlplatten zur Bewehrung ein und vergossen die Stufen wieder mit Beton.

Motiv war nicht nur Eigennutz

Günter Müller von den fidelen Anglern zeigt auf den Trampelpfad über den die Angler bis jetzt zur Quenzbrücke gelangten. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Geländer wurden entrostet und mit Schutzanstrich versehen. Nach dem Aushärten war die Treppe wieder benutzbar. Nach einer Bauabnahme ließ Reck diese jüngst auch wieder freigeben. „Wir haben die Treppe nicht nur aus Eigennutz instand gesetzt, sondern auch für die Bewohner der Siedlung“, sagt Wündrich. Und Vereinskollege Harald Stahlberg ergänzt: „Selbst die Stahl-Fußballer nutzen sie bei ihren Trainingsrunden zum Muschelsee.“

Die Leistung erkennt auch Reck hoch an: „Es ist ein feines Beispiel für bürgerschaftliches Engagement.“ Man habe gemeinsam und unbürokrastisch eine Lösung gefunden, mit der alle zufrieden sind.

Reger Austausch mit Nachbarn

Die Fidelen Angler sind auch sonst sehr aktiv. Von den 67 Mitgliedern haben 40 ein Boot in der Vereinsanlage liegen. Häufig besuchen sie andere Vereine in Kirchmöser oder Wusterwitz etwa, diese kommen auch an den Quenz. Die Angler betreiben ein kleines Spartenheim in Eigenregie, das sie jeweils am Dienstag und an den Wochenenden öffnen. Gewinn dürfen sie ohnehin nicht erwirtschaften.

Bangen um WSA-Neubaupläne

Mit dem großen Nachbarn Riva gibt es mittlerweile eine „angenehme Zusammenarbeit“, diese habe sich in den letzten 15 Jahren gut entwickelt, sagt Günter Müller vom Verein. Sorgen macht den Mitgliedern aber der geplante Neubau der Quenzbrücke, den das Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt WSA wohl ab 2025 realisieren will. Sie wollen dann am Neubau auch ihre Auf- und Abgänge haben, sonst wäre das Vereinsgelände komplett abgeschnitten und nicht mehr nutzbar.

Nachwuchs gesucht

Auch wenn die Mitgliederzahlen noch intakt sind, wollen sich die Angelfreunde nun verstärkt um Nachwuchs bemühen. „Wir würden sogar unsere Kinder- und Jugendgruppe reaktivieren, wo die Kleinen ab acht Jahren mitmachen können.“ Auf der Webseite www.fidele-angler-brandenburg.de könne man sich umfassend informieren.

Volksangeltag im August

Zudem veranstaltet der Verein in Anlehnung an eine Tradition aus DDR-Zeiten am 29. August einen „Volksangeltag“: Morgens wird geangelt, am Nachmittag gibt es Kinderbelustigung, Tombola, Gegrilltes und Getränke. Dann ist das Vereinsgelände für alle offen.

Von André Wirsing