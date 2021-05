Brandenburg/H

Mit der Industrialisierung wuchs die Wohnungsnot. Die Wirtschaft in Brandenburg an der Havel brummte Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch wohin mit den Menschen, die in den aufstrebenden Betrieben einen Job gefunden hatten? Innerhalb der Stadtmauern von Alt- und Neustadt war kein Platz mehr. Vor den Toren lag weites Land, meist Äcker, Felder und Wiesen – bis der Bauboom einsetzte.

Zu den ersten Anschriften außerhalb der beiden Stadtmauern gehörte „Vor dem Plauer Thor links“. Dazu muss man aus der Altstadt heraus schauen und sich an der Straße Richtung Plaue orientieren. Links davon liegt die Nicolaikirche, die nach dem Niedergang ihres Dorfes Luckenberg mehrere Jahrhunderte lang allein auf weiter Flur stand.

Hinter der Kirche zweigte ein Weg ab

Ein paar Schritte hinter der Kirche zweigte ein Weg nach links ab. Und dort geschah etwas Ungewöhnliches, zumindest für Brandenburger Verhältnisse: Für Arbeiter entstand eine kleine Siedlung, und die Arbeiter wirkten in dem Verein mit, der dieses Projekt zu Wege brachte.

Ausschnitt aus dem Stadtplan von Brandenburg an der Havel von 1908. Quelle: Sammlung Hesse

Die Anfänge reichten ins Revolutionsjahr 1848 zurück. Am 1. November nahm der „Spar- und Unterstützungs-Verein für Arbeiter“ seine Tätigkeit auf. 339 Mitglieder trugen die Initiative in ihrem ersten Jahr, 1852 waren es bereits 831. „Seinem Vorstande gehörten warmherzige Männer aus allen Parteien an, die die politischen Gegensätze durch Selbsthilfe und Unterstützung überbrücken wollten“, schrieb Stadtchronist Otto Tschirch 1928 in seiner „Geschichte der Chur- und Hauptstadt Brandenburg an der Havel“. „Die Vereinsstraße, die von dieser gemeinnützigen Gesellschaft angelegt wurde, legt in ihren meist einstöckigen Häusern noch Zeugnis von der Tätigkeit dieser Menschenfreunde ab“, würdigte Tschirch.

Ob die federführenden Herren im Vorstand warmherzige Philanthropen oder kluge Unternehmer waren, lässt sich heute schwer sagen. Mitte des 19. Jahrhunderts stand die Tuch-Industrie in der Stadt Brandenburg in voller Blüte. Den Vorsitz des Vereins hatte zwar Oberprediger Johann George Wilhelm Meß aus der Gotthardtkirche inne, doch saßen im Vorstand nicht wenige Männer aus der Tuch-Branche.

Männer aus der Tuch-Branche

Das Brandenburger Adressbuch von 1852 nennt diese Männer, darunter Carl Blell aus der Steinstraße (Tuchgeschäft en gros), Eduard Petersen aus der Venedigstraße (heute ein Teil der Hauptstraße/Tuchfabrikant und -händler) und Julius Spitta aus der Grabenstraße (Lederfabrikant). Unter dem 14 Vorstandsmitglieder sind sechs Männer „aus dem Arbeiterstande“, wie im Adressbuch zu lesen ist. Davon waren wenigstens die Herren Wiemann und Diederitz als Tuchmacher-Gesellen angestellt.

Der Verein orientierte sich an den Berliner und Breslauer Sparvereinen, die kurz zuvor ins Leben gerufen worden waren. Die Sparsumme belief sich auf 13.149 Mark, berichtete Heimatforscher Friedrich-Karl Grasow 1984 im Brandenburger „Kulturspiegel“. 1500 Mark verwandte man darauf, ein Ackerstück nahe des Nicolaifriedhofes zu erwerben. „Später unterstützte die Stadt durch Schenkung des Geländes dieses Vorhabens“, liest man bei Grasow.

Mit diesem Foto von den Häusern des Spar- und Unterstützungsvereins illustrierte Friedrich-Karl Grasow 1984 seinen Beitrag zum Thema. Quelle: Friedrich-Karl Grasow

Laut Grasow begann der Verein im Oktober 1852 mit dem Bau von drei Doppelhäusern. Bereits im Jahr darauf waren alle sechs Doppelhäuser und konnten bezogen werden. Im Brandenburger Adressbuch von 1852 findet sich unter der Adresse „Vor dem Plauer Thor links“ der Hinweis auf „Familienhäuser“. Erst im folgenden Adressbuch, das 1854 erschien, ist von „Vereinsstraße 1 bis 6 – Familienhäuser des Spar- und Unterstützungs-Vereins“ die Rede. Womit geklärt ist, welcher Verein der Vereinsstraße den Namen gab.

Die Häuser wurden an Vereinsmitglieder für jährlich 162 Mark vermietet, berichtet Grasow, „wovon 42 Mark als Amortisation angerechnet wurden“. Das Haus ging nach 40 Jahren in den Besitz der Mitglieder über. Dazu gehörten ursprünglich Gärten, die sich von den Häusern bis zur Mauer des Nicolaifriedhofes erstreckte. „Im Zuge der weiteren Bebauung des Wohngebietes wurden später Hintergebäude in den Gärten errichtet“, schrieb Grasow.

„Erster und sehr früher Brückenkopf der Altstädtischen Stadterweiterung ist eine Gruppe kleiner Wohnhäuser für die in der Tuchfabrikation beschäftigten Arbeiter an der Vereinsstraße“, notieren Harald Bodenschatz und Carsten Seifert in ihrem Buch „Stadtbaukunst in Brandenburg an der Havel“ von 1992. Der Sparverein sei „die erste praktische Einrichtung der Wohnungsreformbewegung in Brandenburg“. Ihr folgten 50 Jahre später weitere ähnliche Vereine, die der Reformbewegung weiteren Schub verlieh.

Ob der Sparverein über die sechs Häuser hinaus weitere Projekte gefördert hat, ist bislang nicht erforscht. Ab 1873 gehörte dem Verein das Haus in der Kurstraße 63, hier hatte er auch seinen Sitz. In der Liste der Gesellschaften und Vereine, die das Brandenburger Adressbuch von 1885 nennt, tauchte der Spar- und Unterstützungs-Verein für Arbeiter dann nicht mehr auf – die Kurstraße 63 gehörte ihm allerdings noch.

Der Vereinssitz ging an die Stadt über

Wenig später änderte sich sich auch dies: Das Gebäude ging an die Stadt über. Im Buch von 1888 findet sich der Eintrag „Kommune gehörig“. Es ist nicht auszuschließen, dass dies mit dem Rückgang der Brandenburger Tuchproduktion verbunden, der 1866 einsetzte.

Einen Wert dieses Wohnprojektes erkannte man erst lange Zeit später. Grasow hielt 1984 fest: „Da die sechs Doppelhäuser noch heute Ausdruck der Wohn- und Lebensweise der Werktätigen um 1850 sind, wurden sie unter Denkmalschutz gestellt.“ Und zwar am 13. August 1980 in die Kreisdenkmalliste der Stadt Brandenburg.

Heute sucht man die Häuser in der Liste der Denkmale vergeblich: „Bereits bei der Inventarisierung des Denkmalbestandes der Stadt durch das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege 1991 wurde deren ,stark verstümmelter‘ Zustand festgestellt“, erläutert Katrin Witt, Leiterin der städtischen Denkmal. Und: „Infolge der tiefgreifenden Veränderungen der Häuser bereits in den 1980er Jahren und des daraus resultierenden stark überformten Zustands, wurden die Häuser Nummer 17 bis 21 nicht in die 2001 veröffentlichte Denkmalliste der Stadt übernommen.“

Die Vereinsstraße ist nach dem Spar- und Unterstützungs-Verein benannt. Quelle: Heiko Hesse

Anders bei den Häusern 15 und 16: Weil diese „noch im ursprünglichen Zustand“ erhalten waren, sprach das Landesamt diesen Gebäuden im Jahr 2000 den Denkmalwert zu, berichtet Witt weiter. Auf Antrag der Eigentümer im Jahre 2014 gab es eine neuerliche Überprüfung und kam das Landesamt zu einem anderen Ergebnis. „Wegen der gravierenden Umbauten und Überformungen und dem damit verbundenen Verlust an bauzeitlicher Bausubstanz“ löschte das Landesamt Witt zufolge beide Häuser aus der Liste, „da die Voraussetzungen für die Eintragung in die Denkmalliste entfallen waren“.

Noch fällt die Reihe niedriger Gebäude zwischen den höheren Häusern auf. Was auch immer mit ihnen in Zukunft geschehen wird: Der Name „Vereinsstraße“ erinnert für alle Zeiten an das erste Arbeiter-Wohnprojekt der Stadt und die erste Siedlung außerhalb der beiden Stadtmauern.

Von Heiko Hesse