Feuerwehrmänner tödlich verunglückt: Oberlandesgericht entscheidet über Haft für Lkw-Fahrer

Brandenburg/H

Das Verfahren gegen den Lastwagenfahrer, der für den Tod zweier Feuerwehrmänner aus Lehnin verantwortlich ist, wird voraussichtlich im Mai am Oberlandesgericht Brandenburg fortgesetzt. Das teilte auf Anfrage Gerichtssprecherin Judith Janik mit.

Im Oktober 2019 hatte das Landgericht Potsdam Stefan M. in zweiter Instanz zu zwei Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt. Gegen dieses Urteil legte Strafverteidiger Mario Schink Revision an.

Zweieinhalb Jahre Haft in erster Instanz

Der Angeklagte Stefan M. (r.) mit seinem Anwalt Mario Schink am Landgericht Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Amtsgericht Brandenburg hatte den Todesfahrer 2018 in erster Instanz zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Gegen dieses Urteil hatten Anklage und Verteidigung die nächsthöhere Instanz, das Landgericht, angerufen. Dort verhandelte die 7. Kleine Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Ulrike Phieler-Morbach unter großer öffentlicher Anteilnahme den Fall.

Eventuell keine Verhandlung mehr

Nun ist der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichtes zuständig. Offen ist noch, ob es überhaupt zu einer öffentlichen Verhandlung kommen wird. Genauso möglich sei, dass der Senat die Revision verwerfe oder ober einen Beschluss dazu fasse, sagte Gerichtssprecherin Judith Janek.

Im Beisein vieler Feuerwehrmänner verhandelte im September und Oktober 2019 das Landgericht Potsdam über die Feuerwehrträgödie von Lehnin. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Generalstaatsanwaltschaft hat bereits eine Stellungnahme zu dem Sachverhalt abgegeben. Über deren Inhalt könne sie keine Angaben machen. Im April werde sich zeigen, ob terminiert werde, so die Gerichtssprecherin. Sie erwarte dann eine Entscheidung im Mai.

Mit dem Oberlandesgericht sei der strafrechtliche Verfahrenszug ausgeschöpft. Danach könne nur noch eine Verfassungsbeschwerde eingelegt werden.

Die Tragödie im Herbst 2017

Stefan M. ist am 5. September 2017 um 3.55 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Autobahn 2 in eine Unfallstelle bei Netzen gefahren, an der die beiden später getöteten Feuerwehrleute im Einsatz waren. Der Lkw touchierte zunächst einen Polizeiwagen, dann raste er gegen ein Feuerwehr-Einsatzfahrzeug, das umstürzte und die beiden jungen Familienväter unter sich begrub. Die Einsatzstelle war taghell ausgeleuchtet. Das erbrachte die gerichtliche Beweiserhebung.

Von Marion von Imhoff