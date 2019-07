Brandenburg/H

Am Montag, 29. Juli, eröffnet Oberbürgermeister Steffen Scheller um 11 Uhr im Foyer der Klosterstr. 14 die Ausstellung aller eingereichten Ideen zum Packhof, die im anschließenden Werkstatt-Verfahren besprochen und bewertet werden. Die Ausstellung kann bis zum 30. August 2019 zu den Öffnungszeiten des Verwaltungsgebäudes in der Klosterstraße 14 besucht werden: Montag bis Donnerstag 8 bis 17 Uhr; am Freitag 8 bis 14 Uhr.

47 Ideen liegen auf dem Tisch

Nach einem Beschluss der SVV rief die Verwaltung zur öffentlichen Ideensammlung für die weitere Entwicklung des brach liegenden Packhofgeländes auf. Bis zum 31. Mai 2019 waren insgesamt 47 Vorschläge bei der Stadt eingegangen. „Vielen Dank an alle Bürger sowie an alle Fachleute, die unserem Aufruf gefolgt sind. Es sind viele verschiedene Ideen eingereicht worden, die nun für das Werkstattverfahren aufbereitet und geprüft werden. Vorher sollen aber alle Interessierten in der Stadt die Gelegenheit haben, sich die Vorschläge anzusehen“, so Scheller.

Werkstattverfahren im November 2019

Das Werkstattverfahren beginnt voraussichtlich im November 2019. Ein Gremium aus Stadtverordneten, Verwaltungsfachleuten, externen Fachleuten und Bürgern wird gebildet und soll die eingegangenen Vorschläge bewerten sowie die grundsätzlichen Entscheidungen zur späteren Nutzung herbeiführen. Wer als Vertreter der Bürgerschaft am Werkstattverfahren teilnehmen möchte, kann sich ab sofort bis zum 30. August 2019 persönlich oder formlos per E-Mail im Vorzimmer des Fachbereiches Stadtplanung anmelden: Fachbereich Stadtplanung, Klosterstraße 14; Raum A 112; 14770 Brandenburg an der Havel (03381 58 61 01) oder Email an Stefanie.Bruere(at)stadt-brandenburg.de

Los entscheidet

Über die Teilnahme an dem Werkstattverfahren entscheidet dann das Los, da die Anzahl der bürgerschaftlichen Teilnehmenden genauso wie die Anzahl der anderen Teilnehmer begrenzt ist.

Wichtig ist, dass Bewerber an möglichst an allen Werkstattterminen teilnehmen können. Diese finden voraussichtlich an 3 Montagen im November von 17 bis 19 Uhr statt. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. Im Ergebnis des Werkstattverfahrens sollen die besten fünf Ideen zur Bürgerbeteiligung empfohlen werden. Nach Auswertung des Beteiligungsprozesses entscheidet die Stadtverordnetensammlung über die weiteren Verfahrensschritte.

