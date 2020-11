Verfassungsfeindliche Symbole: Unbekannte beschmieren Rathenower Torturm

Brandenburg/H

Bislang noch unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zum Dienstag den Rathenower Torturm in Brandenburg an der Havel beschmiert. Sie trugen verfassungsfeindliche Symbole auf das historische Mauerwerk auf. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach entdeckte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Dienstag um 8 Uhr die lila Schmierereien und rief die Polizei. Die Beamten fanden in der Nähe des Tatortes ein ähnliches Geschmiere in derselben Farbe auf einer Parkbank.

Ermittlungen wegen Verwendens verfassungswidriger Symbole

„Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Symbole“, erklärte Polizeisprecher Simon Harre von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Die Ermittler würden auch Zeugen der Tat suchen und um Hinweise zu den Tätern bitten, so Harre.

Hinweise an die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 oder online unter www.polizei.brandenburg.de, oder direkt unter polbb.eu/hinweis

Von MAZ