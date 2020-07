Brandenburg/H

Sturzbetrunken war der Fahrer eines Kleintransporters am Montagabend im Brandenburger Stadtteil Görden mit seinem Renault unterwegs. Polizisten wollten den Wagen gegen 21.40 Uhr in der Straße Zu den Eichen stoppen. Den Beamten kam der in Polen zugelassene Wagen und die Fahrweise des Fahrers verdächtig vor. Deshalb wollten sie den Mann kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, gab der 46 Jahre alte Fahrer im Renault Gas und raste davon. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Alle Stoppsignale missachtet

Der Fahrer missachtete demnach alle Anhaltesignale und fuhr über die Gördenallee bis in die August-Bebel-Straße, wo er dann schließlich von den Polizisten gestoppt werden konnte. „Schon beim ersten Ansprechen bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers“, berichtet ein Polizeisprecher.

Anzeige

Die Polizisten ließen den Mann schließlich pusten und erlebten eine weitere Überraschung. „Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille“, so der Polizist weiter. Die Beamten hätten deshalb eine Blutprobe angeordnet und dem Mann die Weiterfahrt verboten.

Weitere MAZ+ Artikel

Über Nacht in der Ausnüchterungszelle

Zudem musste der Betrunkene auf der Wache bleiben. „Aufgrund der hohen Alkoholkonzentration wurde der 46-jährige polnische Staatsbürger zur Ausnüchterung bis Dienstagfrüh ins Polizeigewahrsam gebracht“, berichtet der Sprecher weiter.

Nun werden die Trunkenheitsfahrt und die Flucht vor der Polizei ein Fall für die Kripo in Brandenburg an der Havel. Nach Polizeiangaben leiteten die Beamten die Ermittlungen ein.

Von hms