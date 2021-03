Verfügt und vorgesorgt: VHS Brandenburg informiert

Brandenburg/H

Sein Leben nicht mehr selbstbestimmt regeln und den eigenen Willen nicht mehr äußern können – das möchte niemand, und doch kann es uns jederzeit treffen. Ein Unfall, eine plötzliche Erkrankung, eine schleichende Demenz. Für eine solche Situation die richtigen Vorkehrungen zu treffen ist etwas, das auch viele Brandenburger lange vor sich her schieben. Und doch können Vollmachten und Verfügungen den Angehörigen helfen, die richtigen Entscheidungen im Sinne der Betroffenen zu fällen. Wer soll sich – oder soll sich nicht – um mein minderjähriges Kind, um mein Vermögen, meine Haustiere kümmern? Wünsche ich wiederbelebende Maßnahmen, Organspende oder eine bestimmte Bestattung? Fast jeder hat hierzu Präferenzen und sollte diese schriftlich und differenziert formulieren und rechtssicher hinterlegen.

Der Versicherungsexperte Bernd Lachmann von der Deutschen Vorsorgedatenbank AG wohnt in Kirchmöser und informierte am Mittwoch an der Volkshochschule Brandenburg über die Vorteile und Fallstricke von Patientenverfügungen, Vorsorge- und Betreuungsvollmachten. Nicht nur in der medialen Berichterstattung gibt es brisante Fälle, in denen Menschen, deren Angehörige es versäumt hatten, entsprechend vorzusorgen, jahrelangen Ärger hatten. Viele Menschen wissen nicht, dass im Fall der Fälle ihre Angehörigen nicht automatisch entscheidungsbefugt oder bevollmächtigt sind, in ihrem Namen zu handeln. Und wer kennt schon das Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer, das solche Vollmachten und Verfügungen hinterlegt, damit im Notfall zum Beispiel behandelnde Ärzte abfragen können, ob eine Verfügung vorliegt? Nur etwa eine von zehn Abfragen im Register ergibt eine hinterlegte Verfügung oder Vollmacht.

Betreuung vs. Vollmacht

Liegt keine bevollmächtigte Person vor oder wird eine Verfügung wegen unklarer Formulierungen nicht anerkannt, setzt das Gericht ‚von Amts wegen‘ eine fremde Person als Betreuer oder eine Betreuerin ein, der bzw. die sich um die Belange des Betroffenen kümmert. Darunter fällt auch die Verwaltung des Vermögens oder etwaiger Versicherungsleistungen, an die Angehörige – auch zum Zwecke der Versorgung von Pflegebedürftigen oder Patienten – nicht ohne Weiteres heran kommen. Und mehr noch: Lässt sich eine Ehefrau als Betreuerin des Ehemanns einsetzen, der jahrzehntelang das gemeinsame Vermögen verwaltet, es aber versäumt hat, seine Frau zu bevollmächtigen, so gilt sie ebenso zum sparsamen Umgang mit dem Geld des Betroffenen angehalten, wie ein fremder gerichtlichen Betreuer: Sie kann nicht frei über das Geld verfügen.

Per Video-Konferenz konnte der Vortrag auch Teilnehmer zu Hause erreichen, die per Chat ihre Fragen einbrachten. Quelle: VHS / A. Senf

„Zwischen diesen beiden Begriffen, Betreuer und Bevollmächtigter, liegen hier Welten“, sagt Lachmann, der auch lange Zeit als Kommunalpolitiker aktiv war. Selbst Rechtsanwälte haben nicht immer die richtigen Formulierungen und Klauseln für diese Zwecke parat, wie der Referent anhand einer unzureichenden Vollmacht für seine schwer erkrankte Mutter selbst erfahren musste. Wer in lebensbedrohlichen Fällen über den Willen eines engen Angehörigen nur mutmaßen kann, weil keine Patientenverfügung vorliegt, durchlebt enormen Stress.

Weitere Kurse geplant

Die sowohl als Präsenzvortrag sowie online per Videokonferenz übertragene Informationsveranstaltung wurde deshalb gut angenommen. „Gerade in Corona-Zeiten ist das Interesse an solchen Themen und die Nachfrage bei uns merklich erhöht“, sagt Isabel Pönichen, die den Lehrbereich an der VHS betreut. Ein weiterer Kurs findet am 7. Mai um 16 Uhr statt und kostet neun Euro pro Teilnehmer. Auf Anfrage bei Frau Pönichen (03381/2504 51, poenichen@vhs-brandenburg.de) ist es möglich, eine solche Informationsveranstaltung auch vor Ort z. B. in Seniorenwohnheimen zu organisieren.

VHS-Referent und Versicherungskenner Bernd Lachmann. Quelle: JACQUELINE STEINER

Von Moritz Jacobi