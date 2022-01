Brandenburg/H

Das Ermittlungsverfahren gegen den Stadtbrandmeister und Feuerwehrchef Mathias Bialek bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft Neuruppin wird noch Monate in Anspruch nehmen, bestätigt Oberstaatsanwalt Frank Winter. „Es gibt einen begründeten Anfangsverdacht auf strafrechtlich relevantes Verhalten, dieser ist zu würdigen. Das Ermitteln aller Fakten ist aber keine Frage von Wochen, sondern von Monaten.“

Informationen aus dem Rathaus

Mit der Stadtverwaltung gebe es einen engen Kontakt, „was wir benötigen, bekommen wir von dort“. Allerdings ist die Kommunikation recht einseitig. Die Kommune hatte lediglich Anfang Oktober 2021 Strafanzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft gestellt, alle weitere Informationen liefert sie nur auf Anforderung aus Neuruppin.

Drei amtliche Prüfberichte

Das hiesige Rechnungsprüfungsamt hat im vergangenen Herbst drei Prüfberichte erstellt – alle im Zusammenhang mit dem Beschaffen eines Personaleinsatzplanungssystem „SP Expert“ für die Berufsfeuerwehr sowie Leitstelle und Rettungsdienst. Die Hardwarekomponenten, Nachrüstungen und Schulungen haben die Kommune mehr als 90.000 Euro gekostet.

Zahlreiche Verstöße dokumentiert

Allerdings: Seit mehr als vier Jahren läuft das System nicht, hat nie funktioniert. Zudem war es anfangs gar nicht ausreichend auf die Mitarbeiterzahl dimensioniert. Schulungen im Wert von fast 50.000 Euro soll ausschließlich Feuerwehrchef Bialek erhalten haben, hat das Rechnungsprüferteam um Amtsleiter Gero Maas penibel zusammengetragen. Zudem habe es im Beschaffungsverfahren „zahlreiche Verstöße gegen gesetzliche und dienstrechtliche Bestimmungen“ gegeben.

Stadtbranddirektor Mathias Bialek. Quelle: Rüdiger Böhme

Zudem ist Bialek seit vielen Jahren zweiter Vorsitzender in der „Anwendervereinigung für DV-gestützte Personaleinsatzplanung e.V.“, dessen Ziel es ist, bestimmte Personaleinsatzplanungssysteme zu vertreiben. Er dürfte deshalb auch „SP Expert“ ziemlich genau kennen, zumal er vor seinem Dienstantritt in Brandenburg an der Havel am 1. Februar 2017 mindestens zwei Jahre ausschließlich bei der Berliner Feuerwehr für das Einführen dieses Systems zuständig war.

Schulung für Experten?

Da stellt sich die Frage, warum gerade er dann noch für das Brandenburger System aufwendig geschult werden musste. „Im Übrigen verfügte der Fachbereichsleiter bereits über Wissen im Bereich von Einsatzplanungssystemen, im Spezifischen auch für die Anwendung SP Expert und deren zugrundeliegender Konzeption. Zudem hatte er ab 2001 für die Berliner Feuerwehr die Thematik der Dienstplansoftware umgesetzt“, zitiert Maas aus Bialeks eigener Stellungnahme zum ersten Bericht der Rechnungsprüfer.

Warum lässt sich ein ausgewiesener Experte weiter so ausführlich für teures Geld schulen? Und nur er allein? Antworten müssen die Staatsanwälte finden. Untreue, Betrug oder Bestechlichkeit könnten Vorwürfe sein, sagen Rechtskenner. Das müsse allerdings bewiesen werden.

Die Beteiligten äußern sich allesamt nicht konkret im laufenden Verfahren. So wird ebenfalls nicht bestätigt, dass es womöglich auch noch Tippgeber von außerhalb gab, die über Zuwendungen für Bialek berichtet haben sollen.

Disziplinarverfahren ruht derzeit

Die Stadt hat im vergangenen November ein Disziplinarverfahren gegen Bialek eingeleitet, am 24. November hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) die Stadtverordneten dazu in nichtöffentlicher Sitzung unterrichtet. Nach MAZ-Informationen ruht das Disziplinarverfahren für die Dauer der staatsanwaltlichen Ermittlungen. Es könnte nur parallel aktiviert werden, wenn es um disziplinarrechtliche Verstöße ginge, die nicht Ermittlungsgegenstand der Staatsanwälte sind.

Bialek selbst sagt angesichts des laufenden Verfahrens auch nur wenig. „Wenn ich sage, ich bin verhalten optimistisch, könnte das vielleicht falsch ausgelegt werden. Es überrascht mich nicht, dass die Ermittlungen sich noch einige Zeit hinziehen. ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass in vier Wochen alles vorbei ist.“

Von André Wirsing