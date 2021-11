Brandenburg/H

Im Vergabeskandal bei der Brandenburger Feuerwehr hat das Team um Gero Maas vom Rechnungsprüfungsamt neue belastende Fakten gegen den Stadtbrandmeister Mathias Bialek zusammengetragen.

Korruptionsstaatsanwalt ermittelt

Mittlerweile hat die Stadtverwaltung Brandenburg in Person des Antikorruptionsbeauftragten Florian Schmidt auch Strafanzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft Neuruppin gestellt, bestätigt Oberstaatsanwalt Frank Winter auf MAZ-Anfrage. „Die Anzeige traf bereits vor vier Wochen ein, das dazugehörende umfangreiche Material vor wenigen Tagen. Wir müssen uns erst ein Bild verschaffen.“

Prüfen in alle Richtungen

Die Ermittlungen würden wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen oder wegen des Verdachts auf Submissionsbetrug geführt. „Wir prüfen in jeglicher Hinsicht, natürlich auch auf Korruption, ob jemand die Hand ausgehalten hat“, sagt Winter.

Hauptthema im Ausschuss

An diesem Donnerstag tagt der Rechnungsprüfungsausschuss zu dem Thema. Eigentlich wollte Ausschusschef Thomas Krüger (CDU) die Sitzung ausfallen lassen, weil parallel dazu die große Info-Veranstaltung der Stadt zum Brückenneubau am Altstadt-Bahnhof läuft. Doch habe Maas ihn dringend ersucht, die Sitzung stattfinden zu lassen.

Hier will der kommunale Rechnungsprüfer seine jüngsten Ergebnisse vorstellen, praktisch den zweiten und dritten Teil seines bereits im September präsentierten Berichts. Dort ging es um das Beschaffen des „Personaleinsatzplanungssystem SP Expert“, das bei der Feuerwehr eingesetzt werden soll, vor fast vier Jahren gekauft wurde, bis heute nicht funktioniert und die Kommune mittlerweile rund 90.000 Euro für Nachrüstungen und Schulungen gekostet hat.

Zahlreiche Verstöße

Es soll zahlreiche Verstöße gegen gesetzliche und interne Regeln gegeben haben, zudem ein Vorfestlegen auf einen Anbieter. Nicht zuletzt ist Bialek im Vorstand eines Anwendervereins, dessen Geschäftszweck es ist, diese Software zu bewerben und zu vertreiben.

In Teil 2 dreht sich alles um die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des beschafften Systems, Teil 3 befasst sich mit den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung.

Jede Rechnung wurde untersucht

Die Rechnungsprüfer haben jede einzelne Rechnung genau untersucht, hatten in vielen Fällen kaum formale Beanstandungen, außer dass permanent die Kostenstellen für Hard- und Software verwechselt wurden. Verheerend ist allerdings ein Satz, der hinter mehreren Prüfvermerken auftaucht: „Es kann daher nicht nachvollzogen werden, inwiefern eine Prüfung der sachlichen Richtigkeit der Rechnung stattgefunden hat.“

Fernwartung in kritischem System?

Auch sei verwunderlich, auf welche Vertragsbedingungen sich Bialek eingelassen habe. So gehe es unter anderem um den Wartungsvertrag für das Personalplanungs-System. Dort seien Telefon-Hotline, Remote-Zugriff und Update-Service vereinbart worden. „In diesem Zusammenhang ist nur zum Teil nachvollziehbar, dass aufgrund der als kritische Infrastruktur bewerteten Systeme der Feuerwehr zwar keinerlei Fernwartung durchgeführt werden soll, jedoch eine solche Dienstleistung im Wartungsvertrag vereinbart wurde.“

Nur Schulungen für Bialek

Die größten Irritationen löste im Rechnungsprüfungsamt die Tatsache aus, dass sich laut den vorgelegten Rechnungen nur der Feuerwehrchef Bialek von der Anbieterfirma in dem Personalplanungssystem schulen ließ. So habe er insgesamt zwölf Veranstaltungstage abgerechnet. „Eine solche Konzentration ist mit der Zweckmäßigkeit einer Schulung für das Anwenden einer Software, die erstmalig eingeführt und die für die Nutzung durch etwa 200 Personen geplant ist, in keinerlei Hinsicht nachvollziehbar“, schreibt Maas.

Kenntnisse seit 20 Jahren

Bialek wisse zudem alles über das Planungssystem, schließlich hatte er schon seit 2001 – damals noch bei der Berliner Feuerwehr – damit gearbeitet. Sieben Jahre lang war er zudem zweiter Vorstand der Anwendervereinigung. Es sei zudem nicht nachvollziehbar, warum der Schulungs-Dozent der Anbieterfirma nicht nach Brandenburg an der Havel gekommen sei, um hier mehrere Mitarbeiter der Feuerwehr gleichzeitig zu schulen.

Schulung am Wohnort Tremmen

Bialek habe erklärt, dass noch ein zweiter Feuerwehrbediensteter geschult werden sollte, dies aber durch Corona nicht möglich war. Geschult wurde seit 2018, dem Anschaffungsjahr des Systems, da war an Corona noch nicht zu denken, hält Maas entgegen. „Auch sind in diesem Zusammenhang keine Gründe ersichtlich, warum 2019 Schulungsmaßnahmen teilweise in Tremmen am Wohnort des Fachbereichsleiters abgehalten werden mussten.“

Fast 50.000 Euro Kosten

Allein für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für das Einsatzplanungssystem sind zwischen 2017 und 2020 Kosten von 48.292,86 Euro angefallen. Und das nur für eine Person. Eine MAZ-Anfrage ließ Bialek unbeantwortet.

Von André Wirsing