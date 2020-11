Brandenburg/H

Diese Hilfe gibt den Opfern von sexualisierter Gewalt – insbesondere von Vergewaltigungen – mehr Entscheidungsfreiheit: die vertrauliche Spurensicherung im städtischen Klinikum.

Antrag von der Linken-Fraktion

Opfer stehen vor der schwierigen Entscheidung zu einer Anzeige. Quelle: dpa

Einen Antrag an die Stadtverordnetenversammlung hatte die Linken-Fraktion gestellt, mit dem Ziel, die Verwaltung zu beauftragen, alle notwendigen Schritte beim kommunalen Krankenhaus einzuleiten: „Betroffene einer Vergewaltigung sollten die Möglichkeit haben, sich anonym medizinisch untersuchen zu lassen. Die Entscheidung, eine Anzeige zu stellen, fällt vielen Betroffenen direkt nach der Tat schwer. Aus Angst oder Scham bleiben so Opfer medizinisch unversorgt und nehmen keine Hilfe in Anspruch“, heißt es in dem Antrag.

Vier Kliniken sind Vorreiter

In vier Kliniken in Potsdam, Cottbus, Frankfurt und Neuruppin hätten Betroffene von sexualisierter Gewalt bereits die Möglichkeit, anonym Spuren sichern zu lassen – ohne sofort Anzeige erstatten zu müssen. Diese Entscheidungsfreiheit gebe es in Brandenburg an der Havel bisher nicht.

Klinikum hat selbst gehandelt

Der Antrag der Linken dürfte nun allerdings hinfällig sein, sie haben nämlich buchstäblich offene Türen eingerannt: Das Angebot wird gerade am Klinikum umgesetzt, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU): „Die Betriebsleitung des Städtischen Klinikums Brandenburg hat sich bereits im Februar 2020 mit der medizinischen Soforthilfe nach einer Vergewaltigung und der vertraulichen Spurensicherung befasst.“ Damals konnten allerdings rechtliche Fragen, Durchführungsbestimmungen und Finanzen noch nicht geklärt werden.

Projekt bei den Rechtsmedizinern

Das hat sich nun geändert. Eine neuerliche Anfrage aus dem Klinikum beim Gesundheitsministerium sei erfolgreich gewesen. „In Abstimmung mit der Projektverantwortlichen beim Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin kann das Städtische Klinikum an dem Modellprojekt ,Medizinische Soforthilfe und vertrauliche Spurensicherung nach Vergewaltigungen’ teilnehmen und somit einen weiteren Standort im Land Brandenburg etablieren“, sagt Scheller.

Schulung für Mitarbeiter

Die Klinikums-Spitze habe die Teilnahme am Modellprojekt in der Betriebsleitungssitzung am 21. September bestätigt. Nach Klärung von offenen Fragen durch die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe werden Schulungstermine für Mitarbeiter im Städtischen Klinikum vereinbart. Sobald diese geschult sind, werde die anonymisierte medizinische Soforthilfe nach einer Vergewaltigung und die vertrauliche Spurensicherung auch im Städtischen Klinikum möglich sein.

Institut stellt Boxen bereit

Die Spurensicherungsboxen stellt das Brandenburgische Landesinstitut für Rechtsmedizin bereit, es lagert diese auch. Die Abrechnung eines zusätzlichen Pauschalbetrages kann über die Opferhilfe Land Brandenburg e.V. erfolgen,

