Brandenburg an der Havel

Der Rewe-Markt an der Koenigsmarckstraße in Plaue ist gut besucht an diesem Montagvormittag. In der Obst- und Gemüseabteilung räumt eine Mitarbeiterin Kisten um, an einer der Kassen werden Papiertüten zum Abholen befüllt. Drei Kassen sind besetzt. Petra Heeger, blaues Firmenshirt, Kugelschreiber in der Brusttasche, Lesebrille um den Hals, kennt sich gut aus in dem großen Markt. Seit 2003 arbeitet sie als Kassiererin in dem Brandenburger Ortsteil, zunächst im kleinen Rewe-Markt von Peter Koppenhagen hinter dem alten Plauer Rathaus, nach dessen Umzug vor fünf Jahren im hellen Neubau mit breiten Gängen unweit vom Wendseeufer. Ein Job, den sie noch zu DDR-Zeiten gelernt hat. Und den sie gerne mag. Abwechslungsreich sei er, „nicht monoton“. Kassieren gehöre ebenso dazu wie Waren ausräumen. „Ich kann jetzt nicht sagen, was ich in zehn Minuten mache“, sagt Petra Heeger. In den vergangenen eineinhalb Jahren wurde ihr Job oft als „systemrelevant“ bezeichnet. Für die 56-Jährige waren die Pandemie-Monate aber vor allem eines: „Anstrengend.“ Manches würde sie dennoch gerne beibehalten. Mehr Kunden, die einen Einkaufswagen nutzen zum Beispiel.

Ganz am Anfang der Pandemie war da vor allem die Angst, erzählt Petra Heeger und blinzelt unter ihrem hellen Pony. „Weil wir ja auch gar nicht wussten, ob wir uns schon anstecken, wenn jemand in der Nähe ist.“ Dann kamen die Hamsterkäufe, die leeren Mehl- und Nudelregale, die fehlenden Klopapierpackungen. Und die zunehmende Gereiztheit vieler Kunden. „Den Leuten ging es genauso wie uns. Die wussten ja auch nicht mehr.“

Wenn jeder einen Einkaufswagen hat, geht weniger zu Bruch

Petra Heeger an der Kasse und in den Supermarkt-Gängen: Immer an vorderster Front. Und dann auch noch die Maskenpflicht, die nicht alle Kunden einhalten wollten. Petra Heeger und ihre Kollegen mussten oft nachhaken. Marktchef Peter Koppenhagen sagt, dass er sogar das eine oder andere Hausverbot erteilt habe. Eine angespannte Zeit im Rewe-Markt in Plaue. Mittlerweile habe sich das Einkaufsverhalten der Kunden normalisiert, sagt Petra Heeger. Die Angst vor der Krankheit habe mit der Zeit auch nachgelassen – Gewohnheit, Plexiglasschutz, Masken. Sie sei jetzt auch zweifach geimpft. Ab und zu habe sie einen Blumenstrauß oder eine Schachtel Konfekt von Stammkunden bekommen. Als Dankeschön. Und so manche Änderungen seien eigentlich auch ganz gut gewesen. Die besser geordneten Schlangen, die mehr Zeit zum Abkassieren und Einpacken lassen und weniger Raum für Hektik ganz vorne an der Kasse etwa. Auch dass das Geld jetzt in einen Zahlteller gelegt und nicht mehr direkt in die Hand gedrückt wird, findet sie gut. Und eben die Einkaufswagen.

Mit Beginn der Pandemie habe jeder Kunde einen der Wagen mit in den Markt nehmen müssen. Um Abstand zu halten, um die Zahl der Menschen im Markt begrenzen zu können. Ein positiver Nebeneffekt: Wo vorher oft Gläser aus voll bepackten Armen fielen, geht nun weniger zu Bruch. Das bedeutet für die Mitarbeiterinnen auch: weniger aufwischen. „Das könnte man definitiv beibehalten“, sagt Petra Heeger. Zwischen den Regalen kommt ihr eine ältere Frau entgegen. „Da sind Sie ja“, ruft sie. „Sie können mir ja immer helfen.“ Petra Heeger lächelt, führt die Frau zu den Spültabs, die sie sucht. Dann noch zur Frischhaltefolie. „Welche Größe brauchen Sie denn?“ Petra Heeger bückt sich, zieht eine Packung aus dem Regal. „Das passiert mir öfter“, meint sie, als die Dame um die Ecke gebogen ist. Ihre Stimme klingt ein wenig stolz. Auf die Frage, ob sie lieber einen Job im Homeoffice gehabt hätte, schüttelt sie den Kopf. „War schon gut, dass wir hier waren.“

Von Jessica Kliem