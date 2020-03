Sie stemmen die Versorgung der Bürger in schwierigen Zeiten

Brielow/ Brandenburg/H

Die Mitarbeiter in den Lebensmittelgeschäften in Brandenburg und Umland erleben in der Corona-Krise einen größeren Strom an Kunden. „Es ist ein Ansturm wie an Weihnachten, sogar eigentlich schlimmer“, sagt eine Verkäuferin in einem Discounter in Brandenburg-Nord. Toilettenpapier ist dort immer wieder ausverkauft, auch wenn die Lieferungen nachkommen.

Carola Fraederich arbeitet als Verkäuferin bei Nahkauf Wollny in Brielow. „Die Kunden sind verängstigt und verunsichert. Es sind etwa ein Drittel, die sich wirklich Sorgen machen. Die anderen sind normal gelassen.“ Auch dort in Brielow ist der Ansturm enorm. Am Freitag kamen fast doppelt so viele Kunden wie an einem normalen Tag. „Wir haben normalerweise durchschnittlich 150 am Tag im Durchschnitt, am Freitag waren es bestimmt 250 Kunden, die natürlich gut kaufen.“

Schlange am Kühlregal

Immer wieder gebe es ein paar ausverkaufte Produkte, aber die würden immer wieder nachgeliefert. Seit Mitte voriger Woche sei der Laden wirklich voll, „die Menschen stehen in einer Schlange an der Kühlung und holen sich den Joghurt raus“.

Ob die Hamsterkäufe abnehmen, könne sie nicht sagen. Generell denke sie, „dass es schon hilft, was die Medien schreiben und die Leute vernünftiger werden und nicht mehr so viel auf einmal kaufen“. Zehn Kartoffel-Säcke kaufen, „das muss man ja auch erst einmal essen. Oder Obst, wer möchte denn zwei Wochen alte Weintrauben essen?“.

Während Carola Fraederich erzählt, stromern zwei Mädchen auf der Suche nach Eis durch den Laden. Mehrere Kunden schieben Einkaufswagen durch die Regale. Später berichtet eine 62-jährige Erzieherin, die ebenfalls zum Einkauf gekommen ist, „so richtig gut fühle ich mich nicht in diesen Tagen. Die Sorge ist immer da. Das ist bei mir und meinem Lebensgefährten gleich.“ Ein Junge will Pfandflaschen abgeben. Markt-Mitarbeiterin Carola Fraederich hilft ihm, dann ist sie wieder zurück.

Übergroße Angst hat sie nicht

Und wie geht es ihr selbst? „Mal so, mal so“, sagt Carola Fraederich. „Ich denke, ich könnte Corona von jedem kriegen.“ Vor Kurzem war eine Kundin da, die ihr zum Abschied an der Kasse erzählte, wenige Tage zuvor noch in den Alpen gewesen zu sein. „Da habe ich gleich das Atmen vergessen, so viel Angst hatte ich da, dass man sich ansteckt. Eigentlich ist es doch so, dass es jeder überall von jedem kriegen kann.“ Es sei nicht die übergroße Angst, die sie plage, aber es gehe ihr öfter durch den Kopf.

An der Kasse fühlt sich Carola Fraederich noch relativ geschützt. Dichter kämen die Kunden im Laden selbst: „Mancher Kunde kommt, tippt mir auf den Arm und fragt, wo dieses oder jenes zu finden sei. Andere klopfen mir auf die Schulter. Es sind vor allem die älteren Stammkunden, denen kann ich doch nicht sagen, bitte im Moment nicht so nah kommen.“

Seit elf Jahren Verkäuferin in Brielow

Seit zehn Jahren gibt es den Nahkauf Wollny. Schon das Jahr zuvor beim Vorgänger-Betreiber war die Brielowerin in dem Geschäft tätig. Dort arbeiten neben der Inhaberin noch zwei Mitarbeiterinnen in Teilzeit und eine Aushilfe als Elternzeitvertretung.

Dass mal ein Amts- oder Mandatsträger kommt und den vier Mitarbeitern vom Nahkauf danken, für das, was die Frauen dort derzeit leisten, sei noch nicht vorgekommen, sagt Carola Fraederich. Sie würde es sich wünschen, dass auch mal ein Dank käme: „Hoffentlich machen Sie nicht zu“, das höre sie von einigen Kunden, aber keine Anerkennung für die Versorgungsarbeit generell und jetzt besonders in diesen Tagen.

„Es hört sich so komisch an, aber ein kleines Dankeschön zu Ostern oder Weihnachten oder jetzt eben, das wäre schön.“ Aber Sätze wie, „ach, es ist schön, dass der Dorfkonsum noch da ist“, die höre sie ab und an schon, sagt Carola Fraederich. „Wir sind halt da und damit ist gut. So sehen es die Kunden.“

Von Marion von Imhoff