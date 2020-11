Verkaufsoffene Sonntage fallen in diesem Advent aus

Brandenburg/H

Der verkaufsoffene Sonntag an diesem Wochenende (29. November) ist definitiv abgesagt, der am 13. Dezember mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die Stadtverordneten folgten mit ihrer Entscheidung mehrheitlich den von Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) kurzfristig eingebrachten Beschlussvorlagen.

Schwierige Begründung

Die Begründung für das faktische Aufheben bereits früher gefasster Beschlüsse vom 26. Februar 2020 zu den verkaufsoffenen Sonntagen am 1. und am 3. Advent ist hergeleitet und nicht sofort schlüssig: „Gemäß der aktuell geltenden Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen ... ist die Durchführung des Weihnachtsmarktes jedenfalls bis zum 30. November nicht möglich“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Sonntagsöffnung ist immer Ausnahme

Sonntagsöffnungen sind aber grundsätzlich immer nur Ausnahmeregeln, sie müssen an ein bestimmtes Ereignis gebunden sein, etwa an den Weihnachtsmarkt. Das fällt nun weg: kein Weihnachtsmarkt – keine Sonntagsöffnung. Das steht für den 29. November jetzt bereits fest.

Auch zweiter Sonntag in Gefahr

Wenn nach dem 30. November die vom Land verordneten Eindämmungsmaßnahmen verlängert werden und auch bis wahrscheinlich zum 20. Dezember gelten, ist der Weihnachtsmarkt 2020 endgültig gestorben – und damit auch der zweite Einkaufssonntag am 3. Advent (13.Dezember).

Vorratsbeschluss für 3. Advent

Da die Stadtverordneten turnusgemäß allerdings erst am 16. Dezember wieder tagen, müssten sie womöglich eine Sondersitzung einlegen, nur um diesen einen Termin abzusagen. Deshalb haben die Stadtverordneten nun eine Art „Vorratsbeschluss“ gefasst, dass diese Entscheidung (Absage) im so genannten Umlaufverfahren getroffen wird, zu dem die Stadtverordneten nicht zusammenkommen müssen.

Die Verwaltung stützt sich in ihrer Auffassung auch auf ein Schreiben des Brandenburger Gesundheitsministeriums, indem dringend empfohlen wird, Verkaufssonntage ausfallen zu lassen, wenn auch die damit verbundenen „besonderen Anlässe“ wegfallen. Diese Rechtsauffassung sei bindend für die Kommune.

Auch Bedenken im Rathaus

Gleichwohl hat beispielsweise der für die Gewerbeaufsicht und das Ordnungsamt zuständige Beigeordnete Michael Brandt ( CDU) die Verwaltungsvorlage nur eingeschränkt mitgezeichnet: „Unter Verweis auf Schreiben des Gesundheitsministeriums mit Bedenken“, hat er handschriftlich angefügt. „Ich weiß nicht, inwieweit die Händler auf einen Beschluss vertraut haben, der einmal Rechtskraft hatte. Das spielen die Themen Vermögensdisposition und Vertrauensschutz eine Rolle. Doch wir kriegen jeden Monat neue Gesetze und beinahe täglich neue Anordnungen. Da bleibt gar keine Zeit, solche Sachverhalte rechtlich zu prüfen.“

Kritik am Land

Der Stadtvermarkter Thomas Krüger ( CDU) kritisierte ausdrücklich das Land, das nicht genügend Planungssicherheit für die Einzelhändler geschaffen habe. Gerade in der Havelstadt gebe es einen hohen Anteil an inhabergeführten Läden. Krüger appelliert an die Brandenburger, trotz der Einschränkungen den lokalen Handel zu stützen und nicht noch mehr Onlinegeschäfte abzuschließen.

Von André Wirsing