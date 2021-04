Brandenburg/H

Es wird immer verrückter: Nach der Altstadt soll faktisch auch der Dombezirk abgesperrt werden. Das hätte gravierende Auswirkungen auf den Verkehr in der gesamten Innenstadt und würde diesen faktisch zum Erliegen bringen.

Dom stärker belastet als Altstadt

Klar ist: Wenn der Verkehr wie beabsichtigt durch eine Art Einbahnstraßensystem in der Altstadt verdrängt wird, geht das zu Lasten anderer Stadtteile und Quartiere. Der Dombezirk ist vom Verkehr ohnehin bereits jetzt schon höher belastet als die Altstadt: „Die Verkehrsanalyse des Verkehrsentwicklungsplanes hat aufgezeigt, dass die Verkehrsbelastung auf dem Straßenzug Mühlendamm/Domlinden/Krakauer Straße mit 12.100 bis 13.200 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden wesentlich höher als in der Altstadt mit 7100 bis 8800 Kfz/Tag ist“, heißt es in der Beschlussvorlage zum Beruhigen der Innenstadt.

Schutz fürs Flächendenkmal

Das Flächendenkmal Dom sei besonders zu schützen. Von Anwohnern wurden Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auf dem Dom immer wieder gefordert. Deswegen seien parallel zu den Maßnahmen in der Altstadt zwei Varianten für Verkehrsberuhigung im Stadtteil Dom entwickelt worden.

Zwei Varianten denkbar

Variante 1 – Abbiegeverbot: Einmal vom Grillendamm nach rechts in Richtung Domlinden. Von der Kreuzung aus geht es nur

noch in Richtung Mötzower Vorstadt oder Klein Kreutz weiter. Gleichzeitig darf aus den Domlinden nicht nach links in den Grillendamm abgebogen werden. Auch hier bleibt nur die Geradeausspur. Busse und Versorgungsfahrzeuge sind vom Abbiegeverbot befreit.

Diese Maßnahme würde die Verkehrsbelegung um 56 Prozent senken, würde aber in der Steinstraße eine erhebliche Mehrbelastung von bis zu 2400 Fahrzeugen am Tag und in der Bauhofstraße um 4300 Fahrzeuge nach sich ziehen.

In der Bergstraße verkehren derzeit um die 1000 Autos, mit der Beruhigung der Altstadt wären es 2300 und mit dem Dom insgesamt 4400 Fahrzeuge am Tag. Und das an einer kleinen engen und unübersichtlichen Straße, die keine ausreichend breiten Fußwege hat und an einer Kita, einem Krankenhaus und an einem Altenheim unmittelbar entlang führt.

Poller auf der Fahrbahn

Variante 2 – Sperrung mit versenkbarem Poller: Gesperrt wird die Verbindung von Mühlendamm und Krakauer Straße

mittels versenkbarem Poller. Es kommen mehrere Standorte infrage, die in der Folge untersucht werden müssen. Geprüft werden Orte am Mühlentorturm, an der Einmündung Domkietz sowie in der Krakauer Straße nahe der Grillendamm-Kreuzung. Für Anwohner, Öffentlichen Nahverkehr sowie Ver- und Entsorgung wäre frei. Eine zeitlich eingeschränkte Freigabe für alle sei möglich.

Die Effekte sind noch radikaler als bei der ersten Variante: Der Verkehr auf dem Dom geht um 90 Prozent zurück. Die Zahl der Autos in der Bauhofstraße steigt um 6400 auf 13.600 am Tag, in der Bergstraße wird ein Plus von 450 Prozent also auf 5500 Fahrzeuge prognostiziert.

Erhebliche Routenverlagerung

„Beide untersuchten Planfälle entlasten die Dominsel spürbar, in jedem Fall ist die Verkehrsreduktion im Straßenbild und der Lärmsituation wahrnehmbar. Erhebliche Routenverlagerung im Stadtgebiet führen zu akustisch wahrnehmbaren Verkehrssteigerungen an dicht bebauten Straßen, insbesondere Bergstraße und Neuendorfer Straße“, schreiben die Verkehrsplaner vom Dresdner Büro Ivas in ihren Variantenvergleich.

Negative Effekte

Und auch in der Altstadt würde Effekte wieder zunichte gemacht, die Planer rechnen beispielsweise für die Rathenower Straße als dann einziges Einfallstor zur Altstadt mit Verkehrszunahmen um bis zu 4000 Fahrzeugen am Tag.

Umsetzung in Jahren

Die Vorlage zum Beruhigen der Altstadt wie des Dombezirks ist im Verantwortungsbereich von Bürgermeister Michael Müller (parteilos) entstanden. Laut Flurfunk im Rathaus hat Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) ihn nur mühsam überzeugen können, für die Domvarianten eine Formulierung „perspektivisch“ aufzunehmen – das heißt in der Praxis, dass es noch einige Jahre bis zum Umsetzen dauern kann.

Gefährliche Doppel-Vorlage

Allerdings müssen sich die Stadtverordneten darüber im Klaren sein, dass sie das Sperren des Domes mit beschließen, wenn sie der Vorlage zur Verkehrsberuhigung zustimmen, ganz gleich, wann welche Maßnahme umgesetzt wird. Ein Trennen der beiden unterschiedlichen Verkehrsberuhigungs-Vorhaben für Altstadt und Dom ist – bislang jedenfalls – nicht vorgesehen.

