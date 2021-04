Verkehr in der Altstadt: Lieber Spange als Sperre

Brandenburg/H

Einer Abstimmungsniederlage mit einem eindeutig negativen Votum zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ist Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) im Hauptausschuss nur knapp entgangen. Die Vorlage wurde letztlich nicht zur Abstimmung gestellt, sondern in die Stadtverordnetensitzung am 28. April vertagt. CDU-Fraktionschef Jean Schaffer kündigt dazu einen umfangreichen Änderungsantrag an.

Einbahnstraße durch die Altstadt

Einfahrverbote in die Plauer Straße vom Nicolaiplatz aus waren beispielsweise geplant. Quelle: Rüdiger Böhme

Laut Verwaltungsvorschlag sollte die Mühlentorstraße an der Einfahrt von Grillendamm und Ziegelstraße versperrt und zur Sackgasse gemacht werden. Zudem sollte es Einfahrtsverbote vom Nicolaiplatz in die Plauer Straße geben, ebenso von der Willi-Sänger-Straße in die Bergstraße. So würde faktisch ein Einbahnstraßensystem im Uhrzeigersinn entstehen.

Gegenwind aus allen Fraktionen

In der Diskussion erfuhr Scheller Gegenwind aus allen Fraktionen, vor allem aus dem eigenen politischen Lager: „Im Verkehrsentwicklungsplan haben wir uns zur Entlastungsspange von der Gero- in die Willi-Sänger-Straße verständigt, wir brauchen sie eher früher als später“, sagt CDU-Fraktionschef Jean Schaffer. „Wir nehmen die Beschlussvorlage als Bericht zur Kenntnis und legen sie erstmal zur Seite.“

Verunsicherte Brandenburger

„Wir erleben bei den Menschen eine große Verstimmung und Verunsicherung durch die ganze Variantendiskussion zur Altstadtberuhigung. Und was hauptsächlich fehlt, ist ein Konzept für die Spange zum zeitlichen Ablauf, zum Finanzieren und zur Art des Umsetzens“, sagt Walter Paaschen (CDU).

Hoch emotionale Diskussion

Thomas Krüger (CDU) konstatiert, dass in der Stadt eine „hoch emotionale Diskussion“ ausgebrochen sei. „Wir haben die Gerostraßen-Spange als Schlüsselmaßnahme seit vielen Jahren vor uns hergeschoben. Ich kann dem Beschlussvorschlag zur Altstadt nicht zustimmen.“Er sei selber Bewohner der Dominsel und akzeptiere auch, dass die Straße Domlinden 13.000 Fahrzeuge am Tag passieren. „Wir müssen doch die Erreichbarkeit der Stadt erhalten und die Lebendigkeit der City sichern.“

Einzelinteressen zu vernachlässigen

AfD-Fraktionschef Axel Brösicke argumentiert: „Wir können nicht Partikularinteressen über die gesamtstädtische Entwicklung stellen. Ich fordere eine Perspektive und einen Zeitplan für die Spange.“ Der Altstadt könne man schon helfen, indem man den Lkw-Verkehr dort ausschließe.

Angebote für Radfahrer

Freie-Wähler-Vormann Dirk Stieger beharrt auch auf der Spange als Grundlage für die anderen Maßnahmen im Verkehrsentwicklungsplan. Zudem haben die Stadtverordneten im Februar mit dem Haushaltsplan beschlossen, noch in diesem Jahr 400.000 Euro für das Verbessern der Beläge auf der Altstadt-Achse Parduin/Altstadt-Markt/Plauer Straße einzusetzen. „Da sollten wir nicht nur rundes gegen geschnittenes Pflaster tauschen, sondern auch Angebote für Radfahrer und Fußgänger schaffen.“

„Die vorgelegte Beschlussvorlage zur Altstadtsperrung ist viel zu konkret. Die kann man gar nicht mehr ergebnisoffen diskutieren“, bemängelt Linken-Fraktionschef René Kretzschmar.

Umsetzungskonzept fehlt

Allein Bündnisgrünen-Fraktionschefin Martina Marx lässt etwas Sympathie für die Vorlage durchscheinen. „Wir könnten damit leben, aber es fehlt komplett ein Konzept zum Umsetzen.“

Scheller versuchte anfangs noch, sein Papier zu verteidigen. „Wir hatten einen Auftrag von den Stadtverordneten, den haben wir erledigt. Ich bettele hier nicht um eine Ablehnung. Wenn sie für bestimmte Aspekte noch eine vertiefende Betrachtung brauchen, dann sagen sie es.“ Am Ende bestand er allerdings auch nicht mehr auf einer Abstimmung – wohl wissend, dass er dabei eine deutliche Niederlage kassiert hätte.

Verdrängen statt Entlasten

Unisono hatten die anwesenden Volksvertreter kritisiert, dass der Verkehr mit den vorgeschlagenen Maßnahmen aus der Altstadt heraus in die umliegenden Wohnviertel lediglich verdrängt werde – eine echte Entlastung gebe es nicht.

Spange wird schnell geplant

In der Plauer Straße soll mit dem Verbessern der Fahrbahnbeläge in der Altstadt begonnen werden. Quelle: Rüdiger Böhme

Die kann es aber auch erst mit einem fertig ausgebauten Zentrumsring und leistungsfähigen Zubringern geben. Deshalb wird der von Schaffer für die Stadtverordnetenversammlung angekündigte Änderungsantrag im Wesentlichen so aussehen: Das Sperren der Altstadt sowie die öffentliche Diskussion wird zurückgestellt. Gleichzeitig muss die Verwaltung noch in diesem Jahr mit dem Planen der Entlastungsspange beginnen und nicht erst im Jahr 2023. Bei den bereits beschlossenen Maßnahmen zur Oberflächenverbesserung auf Fahrbahnen soll in diesem Jahr der Schwerpunkt auf der Plauer Straße liegen.

