Verkehrsclub will Ideen für Altstädtischen Markt in Brandenburg sammeln

Brandenburg/H

Einmal den Altstädtischen Markt komplett vom Verkehr befreien, ein Wochenende nur, wie damals beim Rolandfest – das stellt sich die Brandenburger Kreisgruppe des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) vor. Die Mitstreiter möchten dann mit den Brandenburgern Ideen sammeln, wie dieser wichtige Platz in Zukunft genutzt werden könnte. Vielleicht klappt es noch in diesem Jahr, hieß es beim Verkehrswende-Stammtisch des VCD am Dienstagabend.

Es sei schade, dass der Marktplatz so sehr vom Durchgangsverkehr bestimmt werde, bedauerte die Runde. In anderen Städten, berichtete Jürgen Peters, „gibt es auf solchen Plätzen große Schachspiele und Spielgeräte für Kinder“. Ziel müsse es sein, die Aufenthaltsqualität deutlich zu verbessern.

Mit Beispielen zeigen, was geht

Doch müssten sich die Brandenburger an der Ideenfindung beteiligen. Deshalb die Idee, ein Wochenende lang den Platz für den Kraftverkehr zu sperren und die Leute einzuladen, ihre Vorschläge einzubringen. „Das macht am besten mit Beispielen“, ist Peters überzeugt. Das könnten große Spiele sein, aber auch Skizzen, wie die Zukunft dieses Areals einmal aussehen könnte.

Ein typisches Verkehrsproblem: Weil das Radeln auf der Plauer Straße vielen Radfahrern wegen des starken Verkehrs und des Kopfsteinpflasters zu gefährlich ist, fahren sie lieber auf dem Fußweg. Quelle: Heiko Hesse

Dass die Stadtspitze offene Ohren für Anregungen habe, hätten sie kürzlich gemerkt, sagte Kilian Müller. Ein paar Mitglieder des Clubs hatten sich Anfang Juni mit Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) über ihren Ärger mit demVerkehr in der Altstadt unterhalten. „Ich hatte den Eindruck, dass er sehr interessiert ist und uns herausfordert, konkrete Lösungsvorschläge einzubringen“, berichtete Dominik Bartkowski. Und genau dort will die Kreisgruppe, in der sich auch Architekten engagieren, nun ansetzen.

Denkbar: ein Pop-Up-Store in der Plauer Straße

Um den Platz und sein Umfeld mit Leben zu erfüllen, könnte sich Jürgen Peters einen Pop-Up-Store in der früheren Sparkassen-Filiale in der Plauer Straße gut vorstellen. In so einem vorübergehenden Geschäft, wie er Ende 2020 in der Hauptstraße eröffnet worden ist, könnten Unternehmer probieren, ob ihre Produkte oder Dienstleistungen an dieser Stelle ankommen. Der verwaiste Gastraum des Ratskeller sei als eine Art Werkstatt für die Marktplatz-Planung gut geeignet.

Beim Altstädtischen Markt soll es nicht bleiben, ein Konzept für den gesamten Stadtteil müsse folgen. Schließlich wünschen sich nicht wenige Bewohner eine deutlich bessere Lebensqualität in der Altstadt. „Und dann folgt die Idee, wie man den Verkehr in der ganzen Stadt entwickeln möchte“, meinte Peters. Denn auch in der Neustadt und vielen anderen Stadtgebieten gebe es massive Probleme mit Straßen, Wegen und dem Verkehr.

„Die Hauptstraße zum Beispiel“, sagte Kilian Müller, „ist eine große Fehlplanung“. Es sei nicht damit getan, die großen Steine zwischen den Schienen zu glätten und besser zu verlegen. Die hohen Bordsteinkanten etwa müssten verschwinden und eine Fläche entstehen, damit sich alle Verkehrsströme besser verteilen. 

Wichtig sei der Kreisgruppe, dass die Planungsprozesse transparent gemacht werden. „Wenn die Menschen mitmachen können, bekommt die Planung einen besseren Rückhalt“, ist Peters überzeugt. „Gewerbetreibende haben keine Angst vor einer Verkehrsberuhigung, sondern vor einer ungewissen langen Bauzeit.“ Auch hier sei es wichtig, mit den Menschen zu reden und sie auf dem Laufenden zu halten.

Von Heiko Hesse