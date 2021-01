Brandenburg/H

Am Montag ging Polizisten in Brandenburg an der Havel ein Mann ins Netz, der sich unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt hatte. Gegen 20.45 Uhr kontrollierten Beamte der Brandenburger Polizeiinspektion am Nicolaiplatz den Fahrer eines Fords.

Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten bei dem 40-jährigen Fahrer aus Brandenburg Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und die fertigten eine Bußgeldanzeige. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Von MAZ