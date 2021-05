Verkehrsminister Beermann sagt Brücke 20. Jahrestag in Brandenburg an der Havel Adios

Brandenburg/H

Spannend findet Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann die Brückensprengung am Altstadt-Bahnhof in Brandenburg. „Das ist in meiner Amtszeit als Minister die erste Brückensprengung, mit der ich mittelbar zu tun habe,“ begrüßt er die Teilnehmer seiner Besichtigungstour am Dienstag an der Brücke 20. Jahrestag, die am Mittwoch Geschichte sein wird. Im Dezember 2019 war er gerade am anderen Ende des Landes unterwegs, als ihn ein Telefonanruf erreichte und er davon erfuhr, dass eine der wichtigsten Brücken für die Havelstadt und die Region für den Verkehr gesperrt werden muss. „Mit Bezug auf die Brücken in unserem Land stimmt das Monitoring. Jede Brücke wird alle drei Jahre auf ihre Tragfähigkeit, Standsicherheit und auf ihren baulichen Zustand hin überprüft und beobachtet,“ so der Minister.

Zur Galerie Minister Guido Beermann stattete der Brücke 20. Jahrestag in Brandenburg am Dienstag einen Abschiedsbesuch ab. Das Bauwerk wird am Mittwoch gesprengt.

Am Dienstag wollte sich Beermann noch einmal über die Vorbereitung zur Sprengung des Bauwerkes informieren und war sichtlich angetan. So machte er selbst zahlreiche Fotos und ließ sich von Sprengmeister Uwe Langguth und von Michael Burke, dem Projektleiter des ausführenden Unternehmens Eurovia, alles genau erklären. Dabei ging es auch noch ein letztes Mal unter die Brücke und es gab die Möglichkeit, sich das große Zelt anzuschauen, in dem die Asbestreste von der Brücke gelagert und aufbereitet werden sollen. Beermann nutzte während seines Rundganges zudem die Gelegenheit, sich bei allen Beteiligten an diesem Projekt – von Landesbetrieb über Stadtverwaltung und Stadtverordneten bis zu den ausführenden Firmen – für ihre gute Arbeit zu bedanken.

Oberbürgermeister Steffen Scheller blickte während des Rundganges auch zurück. „Bei der Brücke am Altstadt-Bahnhof bewegen uns als Brandenburger Wehmut und Freude zugleich. Diese Brücke ist für uns mehr als nur Beton und Stahl. Sie hat auch emotionale Bedeutung: Viele tausende Bürger sind täglich darüber zur Arbeit ins ehemalige Stahlwerk gefahren. Die Brücke war in ihren Ausmaßen, aber auch statisch und architektonisch ein besonderes Bauwerk in unserer Stadt. Bei der Sprengung schwingt deshalb natürlich auch Wehmut mit und ich denke, wir sollten sie in schöner Erinnerung behalten.“

Von Rüdiger Böhme