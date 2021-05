Brandenburg/H

Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) persönlich wird die Schrottbrücke „20. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik“ einen Tag vor der Sprengung verabschieden: Am Dienstag um 15.30 Uhr will er sich auf der Baustelle über den Stand der Vorbereitungen informieren, sagt Steffen Streu, Sprecher des zuständigen Landesbetriebs Straßenwesen, der im Auftrag des Bundes die Bundesstraßen unterhält.

330 Löcher für Sprengstoff

Bis dahin werden auch die mehr als 330 Bohrlöcher in den Stützen des 192 Meter langen Bauwerks hergestellt sein, die jeweils winzige Sprengladungen aufnehmen. Diese werden mit so genannten Sprengbändern fixiert – Matten aus Recycling-Kunststoff mit Abmaßen von jeweils 6,00 x 1,30 Metern.

Stützen sacken ein

Die Stützen werden beim Sprengen am Mittwoch um 10 Uhr auf diese Weise geschwächt und sacken ein, das Bauwerk sinkt auf ein Fallbett, welches am Sonnabend hergestellt wird. Das ist eine etwa ein Meter hohe Erdaufschüttung, welche die Wucht des Aufpralls abfedern soll. Sie ist auch nicht plan, sondern geneigt, so dass sich das Bauwerk im Fallen „herunterwickelt“ und in kleinere Stücke zerfällt.

Zuerst kommt der Asbest weg

Danach beginnt sofort das Beräumen. Begonnen wird am Abschnitt der Bahnstrecke. Das hat einen besonderen Grund: Beim Bau der Brücke 1969 wurden an der Unterseite über den Bahngleisen Asbestplatten angebracht, welche die große Hitze von den Lokomotiven aufnehmen und das Bauwerk schützen sollten. Nun war ursprünglich geplant, vor dem Abriss die asbestverseuchten Platten zu demontieren. Doch waren sie mit dem restlichen Beton so fest „verbacken“, dass die Demontage nicht gelang.

Verpacken unter Einhausung

Die giftigen Stoffe müssen zuerst entsorgt werden. Das geschieht unter einer relativ staubdichten riesigen Einhausung, die Arbeiter müssen dabei Schutzkleidung tragen. Der kontaminierte Bauschutt wird in riesige Säcke – so genannte Big Bags – gepackt, verklebt und im Ganzen als Sondermüll entsorgt. Erst wenn das Asbest beseitigt ist, kann der restliche Bauschutt weggeräumt werden. Das soll bis zum 30. Mai erledigt sein, danach wird laut Ankündigung des Landesbetriebs die Vollsperrung der Bundesstraße 102 wieder aufgehoben.

Kein Blick auf die Sprengung

Viel sehen von der Sprengung werden die Brandenburger allerdings nicht, allenfalls eine Staubwolke. Die Stadt hat am Dienstag den Sperrkreis für die Zeit des Abrisses festgelegt, in dem sich aus Sicherheitsgründen niemand aufhalten darf.

Von André Wirsing