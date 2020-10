Brandenburg/H

Ein 38 Jahre alter Mann hat sich am Mittwoch um 22.15 Uhr in Brandenburg an der Havel als besonders ignorant, Gesetze betreffend, erwiesen. Der Havelstädter fuhr Auto, obwohl ihm bereits rechtskräftig wegen mehrerer Verkehrsdelikte der Führerschein entzogen war. Erst wenige Tage zuvor hatten die Behörden zudem den VW des Mannes von Amts wegen entstempelt. Der Golf älteren Baujahrs verfügte zudem gegen keine Pflichtversicherung.

Polizisten stoppten den Fahrer in der Neuendorfer Straße. Sie demontierten die ohnehin ungültigen Kennzeichen am Golf und stellten diese sicher. Der Fahrzeugschlüssel wird nun auf der Polizeidienststelle verwahrt, um weitere Ausflüge des Mannes mit dem VW zu verhindern.

Von MAZ