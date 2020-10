Verlassene Gießerei in Kirchmöser ist Müllplatz und Brandherd geworden 

Brandenburg/H

Für Kirchmösers Ortsvorsteher Carsten Eichmüller ist die Ruine im Industriegebiet Kirchmöser-Nord ein Dauerärgernis, auf das er die Brandenburger Stadtverwaltung schon wiederholt hingewiesen hat.

Das verlassene Fabrikgelände der ehemaligen Eisengießerei Hulvershorn am Bahntechnikerring wird auf verschiedene Weise genutzt. Leider jedoch nie in sinnvoller Weise, sondern nur als Müll-Abladeplatz, als Treffpunkt und als Betätigungsfeld mutmaßlicher Brandstifter.

Anzeige

Am Nachmittag des 9. Oktober, einem Freitag, mussten Polizei und Feuerwehr ausrücken zu einer leer stehenden ehemalige Werkshalle auf dem verlassenen Industriegelände. Der dortige Brand wurde zwar schnell gelöscht, doch es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zwei Brände in einer Woche

Am Sonntag zuvor war im menschenleeren Gebäude ebenfalls ein Feuer ausgebrochen. Unbekannte hatten nach Polizeierkenntnissen eine Matratze in Brand gesetzt. Auch an dem Tag löschte die Feuerwehr schnell genug, sodass am Gebäude kein Schaden entstand.

Ebenso ärgerlich und auch gefährlich ist für Ortsvorsteher Eichmüller der Müll verschiedenster Art, den Unbekannte dort immer wieder abladen. Der gelernte Polizeibeamte wundert sich über die mangelnde Sicherung des Geländes.

Zeitweise herrenlos

Die Eigentumsverhältnisse im ehemaligen Kombinat „ Carl Zeiss“ Jena sind unübersichtlich. Die inzwischen insolvente und geschlossene westdeutsche Gießerei Hulvershorn dort bis 1992 nur kurze Zeit Eisen gegossen.

Seither ist das Areal verwaist, der Insolvenzverwalter gab das Eigentum an der Liegenschaft auf. Nach Angaben der Stadtverwaltung war das Gießereigelände seit Mai 2008 herrenlos.

Luftschloss statt Industrieansiedlung Zwischenzeitlich schien es einmal eine Perspektive für die Industrieruine in Kirchmöser zu geben. Ein vermeintlicher Investor aus Düsseldorf kündigte im Jahre 2009 an, auf dem Gelände eine Produktionsstätte für Rußpartikelfilter mit 400 Arbeitskräften aufzubauen. Das Brandenburger Rathaus setzte damals große Hoffnung in das Projekt. Doch das angebliche Vorhaben entpuppte sich am Ende als Luftschloss. Die angekündigte Firma World-Kat hat es nie geschafft nach Kirchmöser und auch sonst nicht. Im vergangenen Jahrzehnt hatte es vier erfolglose Versuche gegeben, das Gelände zwangszuversteigern. Für knapp 250 000 Euro wäre die bebaute Industriefläche Ende Dezember 2008 zu haben gewesen. Doch die Commerzbank als Hauptgläubiger blieb darauf sitzen.

Der städtischen Fachgruppe der Umwelt- und Naturschutz zufolge besteht seit 2016 aber eine im Grundbuch eingetragene Auflassungsvormerkung für ein Berliner Unternehmen als Berechtigte. Die Umweltschützer wollen daher Kontakt dorthin aufnehmen, um für die Beräumung und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle zu sorgen.

Zu „Zeiten der Herrenlosigkeit des Grundstückes“ hätten die Sicherungspflichten bei der Stadt Brandenburg an der Havel gelegen, weil es sich um Hoheitsgebiet der Stadt handele. Die Stadt habe bis dahin Abfallablagerungen im Zuge der Gefahrenabwehr beräumt und entsorgt.

Aus abfallrechtlicher Sicht nicht zufriedenstellend

Doch inzwischen müssten die als berechtigt in Auflassungsvormerkung aufgeführten Berliner dafür Sorge tragen. Die Stadtverwaltung folgt Eichmüllers Einschätzung, dass der Zustand dort „aus abfallrechtlicher Sicht nicht zufriedenstellend“ ist.

Immer wieder würden dort durch unbefugte Personen Abfälle illegal entsorgt. Außerdem hält die Verwaltung das Betreten und den Aufenthalt unbefugter Menschen dort für potenziell gefährlich.

Eichmüllers Stammtisch für Gewerbetreibende

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde müsse dafür zu sorgen, dass die Brandabfälle und sonstige brennbare Abfälle von dem Gelände beräumt und ordnungsgemäß entsorgt werden. In der Vergangenheit erwies es sich jedoch als schwierig für die Verwaltung, mit dem aktuellen Eigentümer in Kontakt zu treten.

Die Situation auf dem verlassenen Grundstück könnte an diesem Donnerstag eines der Themen sein beim „Stammtisch für Gewerbetreibende“. Dazu lädt am 22. Oktober um 19 Uhr Ortsvorsteher Eichmüller in die Gaststätte „Brückenstube“ (ehemaliges Anglerheim Kirchmöser West) ein.

Von Jürgen Lauterbach