Verletzte: Schon wieder kracht es auf der Autobahn

Wollin

Innerhalb weniger Tage kam es am Pfingstsonntag zu einem dritten Verkehrsunfall auf der A 2 im Raum Brandenburg. Betroffen war diesmal der Abschnitt zwischen Wollin und Ziesar. Rund 500 Meter hinter der Anschlussstelle Wollin stießen zwei Pkw zusammen. Weil es mehrere Verletzte gab, waren neben Feuerwehrleuten aus dem Amt Ziesar vier Rettungswagen und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Autobahn in Fahrtrichtung Magdeburg wurde voll gesperrt. Nachfolgende Fahrzeuge mussten in Wollin von der Autobahn abfahren.

Eines der beschädigten Unfallautos bei Wollin. Quelle: Christian Griebel

Inzwischen rollt der Verkehr aber wieder, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Erst am Freitagabend war ein Umzugstransporter zwischen Theeßen und Ziesar verunglückt, der Fahrer kam ins Klinikum. Am Donnerstag krachte es bei Ziesar, als ein Geländewagen in die Leitplanke fuhr. Dabei kippte sein mit einem anderen Wagen beladener Anhänger um. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Von Frank Bürstenbinder