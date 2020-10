Brandenburg/H

Ein Autofahrer hat am Donnerstag um 7.50 Uhr in der Bäckerstraße in Brandenburg einen Radfahrer so schnell und mit so geringem Abstand überholt, dass es zu einem Unfall kam. Der Radfahrer verlor das Gleichgewicht und prallte gegen eine Straßenlaterne. Dabei zog sich der 36-Jährige Kopfverletzungen zu. Der Unfallverursacher flüchtete.

Rettungssanitäter kümmerten sich um den schwer verletzen Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zudem alarmierten sie die Polizei. Diese fahndet nun nach Autofahrer und ermittelt wegen Unfallflucht.

Von MAZ