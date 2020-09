Vermieter bestätigt: Fontebar macht dicht

Brandenburg/H

Die Fontebar ist bald Geschichte. Vermieter Hank Teufer vom Event-Theater hat Betreiber Patrick Palm außerordentlich zum 30. September gekündigt.

Kritik vom Vermieter

„Er hat auf unsere Kosten gewirtschaftet, uns fehlen Mieteinnahmen in erheblicher Menge. Und das können wir nicht mehr verkraften, deshalb ziehen wir die Reißleine. Und wenn man genauer hinsieht, war das große Engagement am Ende auch nicht mehr da. Ja, es ist Kneipenkultur, aber es sollte keine Saufkultur werden“, sagt Teufer der MAZ.

Hank Teufer hat dem Betreiber der Fontebar gekündigt. Quelle: Jacqueline Steiner

Betreiber konnte Miete nicht mehr zahlen

Patrick Palm hat die Kündigung des ursprünglich bis 30. November 2021 laufenden Mietvertrages unterschrieben. „Wir konnten die letzten drei, vier Monate keine Miete mehr zahlen, haben aber unser Bestes gegeben. Am Ende hat es einfach nicht mehr gereicht“, sagt der 30-Jährige. Wie hoch die ausstehenden Forderungen aktuell sind, benennt Palm nicht, er spricht aber von einer fünfstelligen Summe.

Das Ende der Fontebar bewegt die Brandenburger. „Wir haben ums wirtschaftliche Überleben gekämpft. 2020 ist das schlimmste Jahr, das ich bislang in der Branche erlebt habe, mit Umsatzeinbußen von bis zu 97 Prozent“, sagt Betreiber Patrick Palm.

So sieht die leere Tanzfläche in der Fontebar aus. Quelle: André Großmann

Keine Partys und Entlassungen

Bis zu 2000 Gäste besuchten monatlich die Bar am Havelufer, doch das war vor der Corona-Zeit, momentan sind es um die 200. Veranstaltungen wie die 90er-, Karaoke- und Donnerstagsparty sind in der Pandemie Geschichte. Fünf Festangestellte und sieben Servicekräfte gehörten zum Team der Fontebar, mittlerweile arbeiten nur noch Patrick Palm und eine Pauschalkraft dort.

Die Tanzpartys machen mehr als 90 Prozent des Umsatzes der Fontebar aus. Quelle: André Großmann

„Mehr Mitarbeiter konnte ich mir nicht mehr leisten, wir mussten Leute entlassen. Ich kann jeden verstehen, der sich einen anderen Job gesucht hat, weil er sehen muss, wie er am Ende des Monats über die Runden kommt. Es bringt nichts, alles zu beschönigen“, sagt der Brandenburger.

Der 30-Jährige ist seit Dezember 2016 Betreiber der Fontebar. Er und sein Team haben jährlich bis zu 350.000 Euro Umsatz erwirtschaftet. Doch welche Gründe nennt er für das Aus? „Besonders hart hat uns das Verbot der Donnerstagsparty und der Tanzveranstaltungen getroffen. Diese Events machen über 90 Prozent des Umsatzes aus“, sagt der Fontebar-Betreiber.

Kritik an der Stadtverwaltung

Am 14. März 2020 tanzten Brandenburger zum vorerst letzten Mal bei der Frauentagsparty im Fonte. Patrick Palm hat seine Hoffnung für die Location in den letzten Wochen verloren.

„Der Herbst und Winter stehen vor der Tür und keiner wusste, wie es weitergeht. Wir hätten gern Lösungen von der Stadtverwaltung gesehen, haben Notfallpläne mit Hygienekonzept erarbeitet und brauchen die Tanzveranstaltungen. Es hätte schon geholfen, diese mit 100 Leuten stattfinden zu lassen, aber nichts ist passiert“, sagt der Brandenburger.

Die letzten Monate haben ihn wirtschaftlich getroffen. Deshalb hat er von März bis Juni täglich zehn Stunden im Baumarkt gearbeitet, aktuell ist er nur in der Fontebar beschäftigt. Seinen Verdienst hat er zu einem Großteil für die Kosten der 130 Quadratmeter großen Bar ausgegeben.

Kosten von 10.000 Euro im Monat

„Aktuell zahle ich mir eine Summe aus, die unter dem Mindestlohn liegt. Das ist nah am Existenzminimum“, sagt Palm. Für ihn ist das Ende der Fontebar ein harter Schlag. „Wir hätten monatlich um die 10.000 Euro gebraucht, um den Laden über Wasser zu halten und die haben wir nicht“, sagt der Brandenburger. Er hat auf der Facebookseite der Fontebar ein Statement veröffentlicht.

Alexander Fischer

Donnerstagspartys

Neue Interessenten für die Bar

Stammgastsieht das Aus der Fontebar als Verlust für die Havelstadt. „Dieser Ort ist ein wichtiger Treffpunkt für die Menschen, diesind seit Jahren eine Tradition. Ich bin unglaublich traurig, das die Geschichte so endet“, sagt der 52-Jährige.

Hank Teufer betont, dass es bereits Interessenten für die Bar gibt. „Ich wünsche mir, dass jemand gefunden wird, der den Fontaneklub so repräsentiert, wie es sich gehört. Denn das war zuletzt nicht immer so. Wir freuen uns auf qualifizierte Bewerber, die Erfahrungen in der Gastronomie haben“, sagt der 61-Jährige.

Die Terrasse der Fontebar war in den letzten Monaten selten gut gefüllt. Quelle: privat

Patrick Palm plant seine letzten Tage in der Fontebar. „Ich denke, dass wir bis Samstag öffnen. Dann ist Schluss, weil der Vermieter das Objekt innerhalb von 2 Wochen geräumt und renoviert haben möchte“, sagt er.

Info: Interessenten für die Fontebar schreiben eine Mail an info@event-theater.de.

Von André Großmann