Brandenburg/H

Seit Freitag leben Gamet Franke und ihr Mann aus Brandenburg an der Havel in großer Sorge um ihr Kind. Denn seither haben sie nichts mehr gehört von ihrer Tochter Daniela Pankow (15). „Die Polizei hat leider auch noch keine Spur von meiner Tochter“, berichtet die Mutter, deren Sorge mit jedem Tag ohne Nachricht wächst.

Am 12. Februar ist Daniela nach Auskunft ihrer Mutter aus der Behandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Asklepios-Fachklinikums auf dem Görden verschwunden. Dortige Mitarbeiter haben nach der Schilderung von Gamet Franke gesehen, wie sie – offenbar freiwillig – in ein silberfarbenes Auto eingestiegen ist zu einem Mann mit Bart.

Im Asklepios-Fachklinikum Brandenburg an der Havel

Nach Auskunft der Mutter hatte sich die Jugendliche zwei Tage zuvor auch aus eigenen Stücken in das Fachkrankenhaus begeben. Denn sie habe ein Suchtproblem und inzwischen auch die Einsicht, dass sie zunächst ärztliche Hilfe benötigt.

Die Behandlung in einer geschlossenen Abteilung hätten die Ärzte für nicht notwendig erachtet, berichtet die Mutter. Daher habe Daniela auf ihrer Station auch mehr Freiheiten gehabt.

Nach dem Krankenhausaufenthalt sei in Abstimmung mit dem Jugendamt vorgesehen gewesen, dass Daniela erst einmal in einer Jugendeinrichtung lebt und dort weitere Hilfe erhält.

Mutter Gamet Franke wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre Tochter in Sicherheit zu wissen und wieder bei sich zu haben. Quelle: Privat

Die junge Frau ist nicht das erste Mal ausgebüxt. Doch niemals so lange und auch noch nie, ohne sich zwischenzeitlich einmal zu melden und Bescheid zu geben, in der Art: „Mama, es geht mir gut, mach dir keine Sorgen.“

Doch diesmal ist es anders. „Daniela wie vom Erdboden verschluckt“, sagt Gamet Franke, die selbst schon viele Hebel in Bewegung gesetzt hat, um Kontakt zu Daniela aufzunehmen. Mit jeder Stunde ohne eine erlösende Nachricht wird sie unruhiger, wächst die Angst um das eigene Kind.

Die Mutter kennt einige Freunde, Bekannte und Mitschülerinnen ihrer Tochter. Doch auch die können offenbar nicht weiterhelfen. Die Vermisstenmeldung von Gamet Franke auf sozialen Medien wie Facebook und Instagram haben bisher ebenso wenig zu einem Erfolg geführt.

Der Unbekannte mit dem Bart

Wer der bärtige Mann sein könnte, zu dem die 15-Jährige am Freitag vor der Kinder- und Jugendpsychiatrie ins Auto gestiegen ist, kann die Mutter nicht sagen. Zu einem solchen Mann mit silbernem Auto fällt ihr niemand ein.

Die Polizei sei bereits am Freitag zur Familie nach Hause gekommen, erzählt Gamet Franke. Sie hat den Beamten alle Namen von Menschen genannt, die etwas darüber wissen könnten, wo sich die Jugendliche aufhält, die in die Nikolaischule geht und bis zur Pubertät auch eine ganz gute Schülerin war.

Noch keine öffentliche Fahndung der Polizei

Die Polizei hat noch keine öffentliche Fahndung nach der 1,65 Meter großen jungen Frau mit den langen dunklen Haaren ausgelöst, die für älter als 15 Jahre geschätzt werden kann. Die Polizei wendet sich erst an eine breite Öffentlichkeit, wenn sie alle anderen Möglichkeiten der Suche ausgeschöpft hat.

Ob das für in Danielas Fall zutrifft, lässt die Polizeidirektion in Brandenburg an der Havel offen. Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin macht derzeit keine Angaben zu dem geschilderten Fall. Sie bestätigt lediglich, dass die Kripo seit Freitag „einen Vermisstenfall“ bearbeite.

Daniela ist in Brandenburg an der Havel aufgewachsen

Gamet Franke lebt seit knapp neun Jahren in Deutschland und ist in Brandenburg an der Havel verheiratet. Tochter Daniela, ihr einziges Kind, wurde zwar in Bulgarien geboren, ist aber in Brandenburg aufgewachsen und spricht entsprechend perfekt deutsch.

Maximal drei Tage ist die junge Frau bei früheren Gelegenheiten von zu Hause fortgeblieben, dann selbstständig zurückgekehrt oder gefunden worden. „Dass sie sich nach so langer Zeit gar nicht meldet, ist ganz untypisch für sie“, berichtet die Mutter, die sich gerade wegen des bestehenden Suchtproblems besonders große Sorgen macht.

Von Jürgen Lauterbach