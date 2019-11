Brandenburg/H

Am Dienstagabend haben Zeugen die Polizei informiert, dass die als vermisste gemeldete Jasmin K gesehen wurde.

Nachdem die Beamten die Bürgerhinweise geprüft hatten, trafen sie 16 Jahre alte Jugendliche wohlbehalten in einer Wohnung in Hohenstücken an.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien bei der Vermisstensuche.

Von MAZ