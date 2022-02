Vermisste Schülerin aus Brandenburg an der Havel ist wieder zu Hause

Brandenburg/H

Die vermisste Schülerin aus Brandenburg an der Havel ist in der vergangenen Nacht zurück nach Hause gekehrt. Nach Angaben ihrer Mutter ist Daniela zwar erschöpft von der Reise, aber es geht ihr soweit nicht schlecht.

Seit Freitag, 11. Februar, hatte die Familie die Jugendliche vermisst, sich nach der ungewohnt langen Abwesenheit große Sorgen gemacht und einen Suchaufruf gestartet.

Ankunft am Hauptbahnhof Brandenburg an der Havel

Zwischen 3.30 und 4 Uhr am frühen Mittwochmorgen ist Daniela am Brandenburger Hauptbahnhof übermüdet angekommen mit einer Fahrkarte aus dem norddeutschen Lüneburg. Sie legte sich gleich ins Bett und will sich wegen bestehender gesundheitlicher Probleme wieder in fachärztliche Behandlung begeben, sobald sie ausgeschlafen hat.

Soweit der Mutter bekannt, wurde die Tochter von einem Bekannten aus dem Krankenhaus abgeholt und ist mit ihm fortgefahren. Irgendwann war der Wunsch, wieder nach Hause zu kommen, aber größer als die Reiselust.

Die erst einmal erleichterte Mutter dankt allen, die sich für das Schicksal der Familie interessiert und auf die ein oder andere Weise Ausschau nach Daniela gehalten haben.

Von Jürgen Lauterbach