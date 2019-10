Brandenburg/H

Ein Mann meldete am Sonnabendnachmittag der Polizei, dass er seine 78-jährige Ehefrau seit etwa einer Stunde vermisst. Er war im Garten beschäftigt und bemerkte nicht wie seine Frau das Grundstück verließ. Er gab an, dass sie stark dement, desorientiert und wacklig auf den Füßen sei. Zudem sei sie auf Medikamente angewiesen. Die eingesetzten Funkwagen begannen sofort mit der Suche, konnten die Frau aber nicht finden. Aus diesem Grund wurde ein Polizeihubschrauber in die Suche eingebunden. Die Besatzung des Hubschraubers konnte die Frau dann in einem Graben nahe der Bahngleise sichten und den Kräften am Boden zusprechen. Diese konnten die Frau dann bereits stark unterkühlt und mit einer schwachen Vitalfunktion auffinden und an die Rettung übergeben. Nach Stabilisierung vor Ort wurde die Frau ins Klinikum Brandenburg verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Brandenburgern war aufgefallen, dass der Hubschrauber sehr lange über dem Gebiet nahe des Hauptbahnhofes kreiste.

Von MAZ