Das Leben im All und Geschichten von Alf, dem Außerirdischen gehören zum Leben von Mirko Mieland. Jeden Abend nimmt der 37-Jährige seinen Walkman, legt eine Kassette ein, startet sie und lauscht dann den Erlebnisses seines Idols aus der Kindheit.

Zur Galerie Mirko Mieland bereitet das Event im „Für alle Laden“ vor und zeigt der MAZ Teile seiner Sammlung.

Traum vom Treffen

Bei „Die Nacht, in der die Pizza kam“, „Ein Mädchen namens Rhonda“ und „Fröhliche Ferien“ schläft der Brandenburger am besten ein. „Alfs Erlebnisse beruhigen mich. Sie bringen mich zum Lachen und geben mir Mut. Er gehört zu mir, ohne ihn kann ich nicht“, sagt der Mann, der die Serienfigur auch als Tattoo auf dem linken Arm hat.

Jetzt erfüllt sich Mirko Mieland einen Traum. Er plant das erste Alf-Fantreffen in Brandenburg an der Havel. Dafür schreibt er mehrmals pro Woche mit Nutzern der Facebookgruppe „Alf Fans Deutschland“ und will sie so in die Havelstadt locken.

Hunderte Fanartikel

Mirko Mieland bereitet das Event im „Für alle Laden“ in der Jacobstraße vor und platziert auf einer 40 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche hunderte Fanartikel. So sehen Besucher eine 1,60 Meter große Alf-Figur, können eine Uhr des selbsternannten Außerirdischen testen, Steine und Sticker tauschen.

Mirko Mieland schätzt, dass seine komplette Sammlung um die 6000 Euro wert ist. Weil er in Brandenburg an der Havel aber nur einen weiteren Fan des Außerirdischen kennt, will er mehr Gleichgesinnte treffen.

Bewunderung für einen Außerirdischen

„Ich möchte mich mit anderen Liebhabern dieser wunderbaren Serie austauschen. Ich bin doch nicht allein mit meiner Liebe“, sagt er und zeigt seine eingeschweißte Stickersammlung aus den 80er-Jahren.

Doch was schätzt Mirko Mieland an Alf? „Er musste seinen Planeten verlassen, kam mit nichts auf die Erde und macht trotzdem immer das Beste aus seinem Leben“, sagt der Brandenburger. Alfs Lebensmotto „Null Problemo“ gibt ihm Kraft.

TV-Start im Januar 1988

Beim Fantreffen gilt die 2G-Regel, zugelassen sind also nur Geimpfte und Genesene. Mirko Mieland hofft so sehr, dass es noch andere Fans seines Idols gibt, wenn schon nicht in einer fernen Galaxie, dann wenigstens in anderen Städten.

Am 5. Januar 1988 lief die Kult-Serie erstmals im deutschen TV. Die Abkürzung Alf bedeutet Alien Life Form, was übersetzt soviel wie Außerirdische Lebensform bedeutet. Beim Fantreffen schauen seine Verehrer zwar keine Folgen der Serie, hören sich aber Geschichten von Kassetten an. „Ich habe einige Episoden doppelt, die könnte ich tauschen“, sagt Mirko Mieland.

Pläne für neues Alf-Tattoo

Weil seine Fanliebe keine Grenzen hat, würde er gern mal im Kostüm der Figur durch die Brandenburger Innenstadt laufen. „ Es wäre auch toll, wenn ich meine Freunde und Bekannten in diesem Outfit bei einem Besuch in der Agentenzentrale (AGZ) überrasche“, sagt der ehrenamtliche Umweltschützer.

An manchen Tagen fühlt sich Mirko Mieland wie ein Wesen von einem anderen Stern. „Ich wundere mich, wenn hier Besucher an die Tür klopfen und etwas von mir wollen“, sagt er. Mit dem Fantreffen geht für ihn ein Traum in Erfüllung, doch 2022 hat er mit Alf noch einen anderen Plan.

„Ich möchte mir den Weihnachtsalf auf meinen Rücken tätowieren lassen, denn das ist die Folge, in der er vielen Kindern hilft“, sagt der Sozialpädagoge. Dann klingelt sein Handy, mit dem Intro-Song seiner Lieblingsserie.

Am 15. Januar startet um 14 Uhr das erste Alf-Fantreffen in Brandenburg an der Havel. Infos und Anmeldung per Mail an hallo@fueralleladen.de

Von André Großmann