Verrückter Mai in Grebs. Vor der Sonne kam der Schnee

Grebs

Dieser Mai spielt richtig verrückt: Gestern noch Sandstürme, heute Schneefall. So wie am Freitagvormittag im Kloster Lehniner Ortsteil Grebs. „Bei uns kamen dicke Flocken runter. Und das bei 2,5 Grad“, berichtete Ortsvorsteher Harry Grunert, der den weißen Wirbel mit seiner Handykamera festhielt. Am Boden schmolzen die Schneeflocken allerdings schnell dahin.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Harry Grunert, Ortsvorsteher von Grebs Quelle: privat

Am Wochenende wartet schon der nächste extreme Wettersprung. Wenn die Meteorologen recht behalten, erwarten uns am Sonntag in Kloster Lehnin um die 24 Grad im Schatten und jede Menge Sonnenschein. Das ist gut für Grebs. Denn um 14 Uhr wird der neue Biberwanderweg feierlich seiner Bestimmung übergeben. Treffpunkt ist der Strand am Görnsee. Der Biberwanderweg ist 4,6 Kilometer lang und führt durch die Dörfer Grebs und Prützke.

Von Frank Bürstenbinder