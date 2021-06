Verrückter Roadtrip: Billy Green wirbt in Brandenburg an der Havel für grünen Sex

Brandenburg/H

Der wohl verrückteste Roadtrip Deutschlands machte Halt in Brandenburg an der Havel. Gemeinsam mit seinem „Fahrradständer“ besuchte Christopher Schmidt die Havelstadt. Auf seiner Fahrt durchs Land wirbt er für neue, umweltfreundliche Kondome.

Kondome auf Reisen

Im Gepäck hatte Schmidt eine Menge Kondome – und einen Baum. Auf seinem umgebauten Liegefahrrad fährt er, begleitet von Anna-Lena Kramer aka „Anna-Nass“, quer durch Deutschland. Sie folgen dabei der „Phallus-Route“ – einer vorgeplanten Tour, die beim Blick auf die Landkarte einem männlichen Geschlechtsteil ähneln soll. Die nächsten Stopps sind Erfurt, Frankfurt und schließlich Osnabrück. Enden wird die Werbetour für den Kondom-Hersteller Billy Boy Ende Juni. Die Strecke ist insgesamt 2000 Kilometer lang.

Das Ziel: Bäume pflanzen, Menschen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz sensibilisieren und aufklären – und das nicht nur in puncto Bienen und Blumen. Die Aufmerksamkeit ist den jungen Leuten, die sichtbar Spaß auf ihrer Mission haben, an jedem ihrer Stopps sicher. Eine gewisse Ernsthaftigkeit bringt die Truppe aber mit: Wenn sich augenscheinlich sehr junge Leute für die Aktion interessieren, wird auch mal aufgeklärt. Die grünen Kondome werden verkauft und für jedes veräußerte Gummi ein Baum gepflanzt, heißt es.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Route bietet der Gruppe um Christopher Schmidt neben der Hauptaufgabe, die ökologischen Gummis bekannt zu machen, Besuche von Menschen mit spannenden Geschichten, außergewöhnlichen Projekten oder Baumschulen. Campingerlebnisse und Müll-Sammel-Projekte dürfen auch nicht fehlen. An vielen Standorten stoßen zudem Auszubildende des Unternehmens dazu. Die Größe der Gruppe ist variabel, in Brandenburg schlugen fast zehn Billy-Boy-Promoter auf.

Eine neue Art von Fahrrad

Der „Fahrradständer“ wurde indes speziell für diesen Roatrip gebaut. Das Liegefahrrad wurde so entwickelt, dass es aussieht wie einer übergroßer Penis – natürlich ganz in Grün. Vorn und hinten gibt es Beleuchtung, damit das Fahrrad auch verkehrssicher ist, eine Unterbodenbeleuchtung ist ebenso an Bord. Musik und Kondome zum Verschenken sind immer dabei. Das Fahrrad schafft bis zu 25 km/h – ohne, dass Christopher Schmidt zusätzlich in die Pedale tritt.

„Die Reaktionen der Leute sind sehr unterschiedlich. Es ist aber sehr, sehr cool“, erzählt Anna-Lena Kramer. Die Prognose lautete: In Brandenburg an der Havel werden die Menschen anders reagieren als in Berlin. Und so kam es dann auch: „In Berlin haben die Leute schon Krasseres gesehen“, scherzte Schmidt im Gespräch mit der MAZ. Das Motto ist aber in jeder Stadt gleich: Wer vögeln kann, kann auch Bäume pflanzen – und das gehe eben auch klimaneutral.

Pleite in der Havelstadt

Was den Werbern in Sachen grüner Sex in Brandenburg an der Havel besonders auffiel: Wenn jemand nach den Kondomen griff, dann die Altersgruppe 40 plus. Die Jüngeren wichen der Gruppe eher aus, wendeten sich schamvoll oder pikiert ab. Konsequenz daraus: Andere kleine und mittelgroße Städte werden kurzfristig vom Tourenplan gestrichen. Der Brandenburger ist dann wohl doch noch ein wenig zu prüde für derartige Aktionen.

Von Julia Kazmierczak