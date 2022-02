Versammlung aufgelöst: Brandenburger Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Brandenburg/H

Die Polizei war in der Brandenburger Innenstadt mit einem Großaufgebot unterwegs. Die Beamten lösten am Neustädtischen Markt eine nicht angemeldete Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen auf.

Zur Galerie Die Brandenburger Polizei war mit einem Großaufgebot in der Brandenburger Innenstadt unterwegs und griff durch.

Brandenburger Polizei reagiert auf Gewalt

„Diejenigen, die die Polizei am Mittwoch angegriffen haben, werden damit gerechnet haben, dass die polizeiliche Präsenz und Reaktion da ist. Es muss nicht eskalieren, an uns liegt es nicht“, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Mathias Tänzer. Bei Auseinandersetzungen rund um die Corona-Proteste verletzten sich fünf Polizisten und zwei Demonstranten.

Größere Menschenansammlungen gab es zwar nicht, die Demonstranten standen aber in kleineren Gruppen beieinander. Nachdem die Polizei die Versammlung per Lautsprecher beendete, liefen einige Demonstranten weiter durch die Hauptstraße in Richtung Jahrtausendbrücke. Hier sperrten die Beamten die Wegstrecke ab, um eine Fortführung der aufgelösten Versammlung zu verhindern. Weil sich zwei Personen aber nicht an einen Platzverweis halten, wurden sie zwischenzeitlich festgenommen. Eine Person leistete bei der Identitätsfeststellung Widerstand, gegen sie läuft jetzt eine Strafanzeige.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Überraschte Passanten

Passant Dennis Dietz zeigte sich überrascht vom Polizeiaufgebot. „Die Polizei ist mitvielen Beamten und mehr als 15 Fahrzeugen hier. Das ist aber richtig, nachdem, was vergangene Woche passiert ist. Mit der Gewalt gegen die Polizei wurde eine Grenze überschritten, das geht zu weit“, sagt er. Mathias Tänzer betont, dass es bei den Gegnern der Maßnahmen keine Bereitschaft besteht, sich an die Eindämmungsverordnung zu halten.

„Deswegen können wir so einen dauerhaft rechtlosen Zustand nicht dulden, erst Recht nicht, wenn er gepaart ist mit mangelnder Kooperationsbereitschaft und Gewalt gegen Polizeibeamte“, sagt er der MAZ. Er bittet zum wiederholten Male, geplante Versammlungen bei der Polizei anzumelden. „Das ermöglicht alle Absprachen mit dem Versammlungsleiter, die für eine erfolgreiche und friedliche Versammlungsdurchführung notwendig sind“, sagt er.

Von André Großmann